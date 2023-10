HSV im Nachbarschaftsduell nur zweiter Sieger

Details Montag, 09. Oktober 2023 15:15

Der Heeres SV Wals hat sich im Derby gegen die SV Wals-Grünau 1b knapp mit 1:2 geschlagen geben müssen. Während die Westliga-Fohlen als aktueller Fünfter hochzufrieden sein können, hinkt der HSV als Elfter den eigenen Ansprüchen hinterher.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

HSV-Derbyserie vorbei

Etwas mehr als drei Jahre lang waren die HSVler im Derby gegen die Grünauer 1b ohne Niederlage geblieben. Seit dem 29. August 2020 mussten sich die Gäste nun erstmals beugen. Eibl (13.) brachte die Grün-Weißen in der Anfangsviertelstunde in Front, ehe Ebner (79.) in der Schlussviertelstunde nachlegte. Die Antwort des HSV kam, aber sie kam den Tick zu spät. In der 89. Minute markierte der zur Halbzeitpause eingewechselte Riegler den 2:1-Endstand.

