Plainfeld untermauert in Mattsee Titelambitionen

Der USV Plainfeld hat im Titelrennen ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Im Gastspiel beim USC Mattsee drehten die Kicker von Übungsleiter Florian Königseder nach Pausenrückstand in Hälfte zwei so richtig auf, nur um am Ende einen deutlichen 5:1-Erfolg zu bejubeln.

Dzenan Durak (li.) avancierte zum vierfachen Assistgeber.

Foto: Adi Aschauer

Mattsee punktete mit Effizienz

"In der ersten Halbzeit war's ein lauer Sommerkick mit wenigen Chancen auf beiden Seiten", berichtete Plainfeld-Coach Florian Königseder. Eine dieser dünn gesäten Möglichkeiten nutzten die Mattseer zur Pausenführung. Nach einem Eckball drückte Andreas Brugger zum 1:0 ab (25.). Die Plainfelder, die zwar das Spiel bestimmt hatten, sollten zunächst das nötige Feuer vermissen lassen.

Joker halfen bei der Wende tatkräftig mit

Nach einer klaren Halbzeitansprache und einigen Umstellungen lief das Werkl des Tabellenzweiten wesentlich runder. "Dann war wieder Leben drin, im Endeffekt war's dann ein Schaulaufen auf das Mattseer Tor", sah Königseder die Vorteile ganz klar auf Gäste-Seite. Ein doppelter Raphael Haas (55., 69.), Kilian Schöndorfer (61.) und Riad Selimi (64.) machten aus einem 0:1 binnen 14 Minuten ein 4:1, ehe Schöndorfer den Schlussakkord setzte (85.). Chapeau: Der nach dem 1:1 eingewechselte Dzenan Durak bereitete alle vier weiteren Treffer vor. "Die Wechselspieler haben den Unterschied ausgemacht", ließ Königseder den Erfolg von der Bank kommen.

Titel- und Aufstiegschance für Plainfeld weiter riesengroß

Mit einem Sieg am kommenden Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Faistenau könnte das Königseder-Ensemble die Tabellenführung zurückerobern. Bezüglich Wiederaufstieg in die 1. Landesliga sieht's ohnehin gut aus, zumal man mit einem Spiel weniger drei Zähler vor dem Dritten Elixhausen liegt und bei einem Meistertitel der Seekirchener 1b selbst als Vizemeister aufsteigen würde. "Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir natürlich sehr zufrieden, wenngleich wir in der Hinrunde den einen oder anderen Punkt hergeschenkt haben", sagte Königseder.

