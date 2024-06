SV Seekirchen 1b gewinnt rassigen Ritt bei USK St. Koloman

In einem rasanten und kurzweiligen Spiel der 2. Landesliga Nord trafen der USK St. Koloman und der SV Seekirchen 1b aufeinander. Die Partie begann mit einem Blitzstart der Gäste und endete dramatisch mit einem knappen 3:2-Sieg für SV Seekirchen 1b. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für spannende Momente auf dem Platz.

Blitzstart für SV Seekirchen 1b

Die Begegnung startete mit einem Paukenschlag, als SV Seekirchen 1b gleich in der ersten Spielminute das erste Tor erzielte. Bartu Ötztürk nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von USK St. Koloman aus und brachte sein Team früh in Führung. Nur drei Minuten später legten die Gäste nach. Diesmal war es Orlando Seminerio, der den Ball im Netz versenkte und die Führung auf 2:0 erhöhte. Damit hatte SV Seekirchen 1b bereits nach vier Minuten eine komfortable Führung aufgebaut.

USK St. Koloman zeigte sich jedoch nicht geschockt und versuchte, ins Spiel zurückzufinden. In der 19. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer. Josef Gerl, der mit der Nummer 3 auflief, traf nach einer schönen Kombination zum 1:2. Dieses Tor gab den Gastgebern Auftrieb und sorgte für eine spannende Restzeit der ersten Halbzeit. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 1:2 zur Pause.

Spannende Schlussphase mit besserem Ende für den Gast

Nach dem Seitenwechsel kämpften beide Teams um die Vorherrschaft im Mittelfeld. Es dauerte jedoch bis zur Schlussphase, ehe die Zuschauer erneut Tore zu sehen bekamen. In der 87. Minute erhöhte SV Seekirchen 1b auf 3:1. Ein gut platzierter Schuss von Viktor Posokhov ließ dem Torhüter von USK St. Koloman keine Chance und die Gäste schienen den Sieg in der Tasche zu haben.

Doch die Gastgeber gaben nicht auf und zeigten Moral. Nur eine Minute später, in der 88. Spielminute, erzielte Makkei Siller mit der Nummer 17 das 2:3 und brachte sein Team noch einmal heran. Die letzten Minuten der Partie wurden zu einem wahren Krimi, in dem USK St. Koloman alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz aller Bemühungen blieb es jedoch beim 2:3 und SV Seekirchen 1b sicherte sich die drei Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter gk2000 (1110 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter gk2000 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.