Reschs Last-Minute-Treffer bewahrt Hof vor Abstieg

Details Sonntag, 09. Juni 2024 13:42

Im direkten Abstiegsduell gegen die Grödiger 1b hat dem USK Hof ein 3:3-Unentschieden für den Klassenerhalt gereicht. Irre: Den Ausgleichstreffer steuerte ausgerechnet Johannes Resch bei, um den es vor zwei Wochen noch einen medizinischen Notfall gegeben hatte. Noch irrer: Reschs Goal fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Foto: USK Hof (ARCHIVBILD)

Grödig 1b schockte Hof mit Doppelschlag

Was kann es für einen neutralen Beobachter eigentlich Schöneres geben, als ein direktes Abstiegs-Entscheidungsspiel am allerletzten Spieltag. Für die zwei betroffenen Vereine war das alles entscheidende Head-to-Head-Duell weniger lustig. "Es war extrem nervenaufreibend", schildert Hof-Sektionsleiter Michael Reiter. Nachdem die Grödiger 1b durch einen Freistoß von Eric Higyed (15.) und Rene Zach (19.) mit zwei Toren in Führung gegangen waren, erreichte die heimische Stimmung relativ früh den Tiefpunkt. "Nach dem 0:2 hab' ich mir gedacht: Das wird nichts mehr", gibt Reiter zu.

Wellenbad der Gefühle

Dass Julian Pertiller in Minute 40 der Anschlusstreffer glückte, war doppelt wichtig. Zum einen gab es den Hofern Auftrieb für die zweiten 45 Minuten, zum anderen machte das auch mit dem Gegner etwas. "Die Grödiger sind dann nervös geworden. Verständlich, ist ja auch eine ganz junge Truppe", sagt Reiter, der zu Beginn von Durchgang zwei beäugte, wie Florian Mayr zum 2:2-Ausgleich abdrückte (54.). Ein verwandelter Elfer von Florian Anzböck sollte die Platzherren jedoch neuerlich auf Abstiegskurs schicken. Immens hitzige Schlussminuten waren die Folge...

Resch avancierte zum großen Held

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als wieder einmal so eine Geschichte geschrieben wurde, die grundsätzlich nur der Fußball schreibt. Ausgerechnet Johannes Resch, der vor zwei Wochen gegen Elixhausen nach einem höchst unglücklichen Zusammenprall mit dem eigenen Torhüter bewusstlos zusammengesackt und später ins Krankenhaus geliefert worden war, bewahrte seine Farben mit dem Last-Minute-3:3 (94.) vor dem Abstieg. Resch - der Mann für die entscheidenden Dinge? "Es ist echt unglaublich. Letzte Saison gegen Scheffau, wo wir letztendlich dann Meister geworden sind, hat Johannes auch getroffen", strahlt Reiter. Während die Grödiger 1b ein Stockwerk nach unten muss, bleibt Hof der 2. Landesliga Nord erhalten. "Dort fühlen wir uns wohl. Mit den vielen Derbys hat die Liga doch einen besonderen Stellenwert."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.