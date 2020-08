Nach saisonübergreifend sieben sieglosen Heimpartien en suite: USV Zederhaus fertigt auf heimischem Geviert Eben ab

Details Montag, 17. August 2020 11:12

In der "Null-Saison" 2019/20 konnte sich der UFC Eben gegen den USV Zederhaus noch mit 3:1 durchsetzen. Dieses gab's nach dem Spielende für die Lungauer Grund zum Jubeln: Daniel Pfeifenberger brachte den USV vom Punkt in Front, Ebens Dibran Azizi glich aus, ehe Michael Fünfleitner das spielentscheidende Goal gelang.

Elfer brachte Hausherren voran

180 Besucher sahen vom Start weg eine intensive Partie, in der die Gäste aus Eben auf Spielkontrolle aus waren. Nach zehn gespielten Minuten wackelte die Torsperre der Zederhauser gewaltig, als Ebens Anil Kirbas bei einem Pfostentreffer nicht wirklich vom Glück verfolgt war. Wenige Augenblicke danach traf auch Heim-Angreifer Daniel Pfeifenberger das Torgebälk (15.). "Es ging hin und her mit Chancen hüben wie drüben - eine rassige Partie", zeigte sich Zederhaus-Trainer Gerhard Gwehenberger vom Unterhaltungswert dieses Spiels angetan. Knapp eine halbe Stunde war dann vorbei, ehe Florian Moser in der Gäste-Box regelwidrig zu Fall gebracht wurde und Referee Stefan Eder folgerichtig auf den Punkt zeigte. Daniel Pfeifenberger trat an und brachte die Lungauer mit 1:0 in Front (27.).

Fünfleitner traf Eben mitten ins Herz

"Eben kam topmotiviert aus der Kabine", bekamen es Gwehenberger und seine Zederhauser mit einem Gegner zu tun, der die Uhren schnellstmöglich wieder auf null stellen wollte. "Da waren ein, zwei richtig gute Chancen dabei", gibt Gwehenberger zu. Bei der besten Gäste-Möglichkeit fehlten wiederum nur wenige Zentimeter: Einen Versuch von Alper Kirbas konnte Heim-Keeper Markus Wohleser gerade noch an die Latte wehren. Inmitten Ebens bester Phase klingelte es schließlich auf der anderen Seite: Michael Fünfleitner krönte eine herrliche Einzelaktion mit dem neuerlichen Führungstreffer - 2:1 (63.). Während Gwehenberger meinte: "Je länger die Begegnung dauerte, desto besser bekamen wir das Spielgeschehen wieder in den Griff", sah Ebens Sektionsleiter Martin Fritzenwallner eine weitere Druckwelle seiner Kicker: "Wir waren am Drücker, bekamen einmal einen Elfmeter nicht zugesprochen und trafen ein weiteres Mal die Stange. Leider wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen." Eben lief die Zeit davon, Zederhaus sehnte den Abpfiff herbei. Weil am Endstand letztlich nicht mehr gerüttelt werden konnte, blieb es beim knappen 2:1-Heimerfolg der Zederhauser, die seit 30. April 2019 erstmals wieder vor heimischem Publikum einen vollen Erfolg einfuhren. Gwehenberger überglücklich: "Meiner Meinung nach war es ein verdienter Sieg. Für uns natürlich sehr wichtig, zumal wir zuhause schon lange nicht mehr gewonnen hatten, in der letzten Saison der Wurm drinnen war." Für Fritzenwallner wäre definitiv mehr möglich gewesen: "Wir haben das Spiel gemacht, leider aber unsere Chancen nicht verwertet. Aus dem Spiel kam von Zederhaus nicht viel, eher nach Standards. Aber sie waren gewohnt zweikampfstark."

USV Zederhaus 2:1 (1:0) UFC Eben

Zederhaus, SR: Stefan Eder

Torfolge: 1:0 Daniel Pfeifenberger (27., Elfmeter), 1:1 Dibran Azizi (55.), 2:1 Michael Fünfleitner (63.)

Die Besten bei Zederhaus: Michael Fünfleitner (ZM), Daniel Zanner (IV), Rainer Pfeifenberger (DM), Daniel Pfeifenberger (ST).

Redakteur: Maximilian Winkler

