Numerisch unterlegene Kapruner hauen SVK in die Pfanne

Den Start ins Spieljahr 2020/21 hatte sich der FC Kaprun definitiv anders vorgestellt. Nach zwei knappen Pleiten gegen Saalbach (1:2) und zuletzt in St. Johann (2:3) stand die Truppe von Neo-Coach Stefan Moser nach zwei Runden ohne etwas Zählbarem da. Heute platzte beim FCK im Heimspiel gegen den SV Konkordiahütte-Tenneck der berühmt-berüchtigte Knoten. Und das, obwohl man fast eine komplette Halbzeit lang in Unterzahl agieren musste.

Kaprun belohnte sich spät

Im ersten Spielabschnitt sahen die knapp 200 Zuschauer einen munteren Freitagabendkick. "Es ging hin und her", war Kapruns Sektionsleiter, Thomas Mitterhauser, von der Art und Weise begeistert. Die besseren Einschussgelegenheiten konnte man den Heimischen zuschreiben: Zweimal hatte Daniel Mitterhauser die Führung am Fuß, ehe später auch Kollege Patrick Marcher scheiterte. Quasi mit dem Pausenpfiff wurden die Heimfans doch noch erlöst: Nach einem abgeblockten Freistoß fasste sich Markus Reindl von der Strafraumgrenze ein Herz und zimmerte die Kirsche formvollendet in die Maschen - 1:0 (45.+2). "Hochverdient", blies Mitterhauser nach einer ziemlich nervenaufreibenden ersten Halbzeit durch.

Turbulente Partie kippte gleich zweimal

In der Startphase des zweiten Durchgangs kam es für die Kapruner knüppeldick: Erst musste Rene Wasner alle Register ziehen, flog mit Rot vom Platz, wenige Augenblicke später zirkelte Gäste-Akteur Soner Türkmen den daraus resultierenden Freistoß zum Ausgleich ins Netz - 1:1 (52.). Dem nicht genug knallte Heim-Goalie Brian Dettenback seinen eigenen Abwehrspieler, Hannes Schwab, ab, von dem der Ball unglücklich in die eigene Hütte hüpfte - 1:2 (55.). Der Platzverweis und die zwei Nackenschläge störten die Gastgeber aber herzlich wenig, spielten sie auch mit zehn Mann engagiert nach vorne. "Man hat nicht gemerkt, dass wir in Unterzahl waren", schilderte Mitterhauser. Kurz nach der Stundenmarke gelang der ambitionierten Moser-Crew das 2:2, Markus Reindl traf vom Punkt (63.). Nach weiteren zwei vielversprechenden, aber letztlich nicht zu Ende gebrachten Kapruner Offensivaktionen war's im Endspurt soweit: Magyar Attila Böjte verwertete eine flache Hereingabe zum vielumjubelten 3:2 (85.). "Die Mannschaft hat nach der Roten Karte viel Moral bewiesen. Ich kann ihr nur ein großes Kompliment aussprechen", schwebte Mitterhauser nach Saisonsieg Nummer eins auf Wolke sieben.

