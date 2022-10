Kein adäquates Schuhwerk! Zederhaus bläst St. Johann-Trip ab

Details Samstag, 22. Oktober 2022 13:43

Die 2. Landesliga Süd-Partie zwischen der TSV St. Johann 1b und dem USV Zederhaus musste im Vorfeld abgesagt werden. Grund dafür war eine für die Gäste zu kurzfristige Spielverlegung vom St. Johanner Naturrasen auf Kunstgrün. Die Lungauer informierten den Schiedsrichter und Gegner, dass die Hälfte des Spielerkaders keine für den Kunstrasen geeigneten Schuhe besäßen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Spielabsage der ungewöhnlichen Art

"St. Johann hat uns heute Vormittag mitgeteilt, dass das Spiel wegen der starken Regenfälle vom Naturrasen auf den Kunstrasen verlegt wird", schilderte Zederhaus-Spielertrainer Daniel Zanner. So weit, so gut. Das Blöde an dieser Geschichte? Die halbe Truppe der Lungauer besitzt kein fürs Kunstgrün zugelassenes Schuhwerk. "Bei uns spielen fast alle mit Stollenschuhe. Und da es in unserer Umgebung kein Sportgeschäft gibt, das Fußballschuhe verkauft, war's unmöglich, innerhalb von wenigen Stunden die Spieler auszurüsten", sagte Zanner, der ergänzte: "Und wenn du mit irgendwelchen Sportschuhen spielt, ist das Verletzungsrisiko zu groß. Das können wir in unserer Situation, wo wir auf jeden einzelnen Spieler angewiesen sind, einfach nicht verantworten." Laut dem Spielertrainer der Zederhauser hätten Schiedsrichter Dennis Hora und der Sektionsleiter der St. Johanner dafür Verständnis gezeigt. Ob das Match verschoben oder starfverifiziert wird, obliegt nun dem Verband.

Spiele auf einem Kunstrasenplatz sind in der 2. Landesliga Süd kein unbekanntes Thema. Für die beiden 1b-Mannschaften von St. Johann und FC Pinzgau gilt er als Ausweichstätte. "Das ist uns auch bewusst. Aber man kann nicht immer vom Worst Case ausgehen und auf jede Witterung ohne Vorankündigung vorbereitet sein", betonte Zanner. Hüttschlag trägt seine Heimspiele fix auf Kunstgrün aus. Dort war Zederhaus übrigens Mitte April das letzte Mal zu Gast. Auf die Frage, wo die Treter der Kicker hingekommen wären, antwortete Zanner wie folgt: "Die Schuhe sind kaputt geworden, wurden weggeschmissen. Die Spieler sind dann alle auf Stollenschuhe umgestiegen." Am 13. Mai 2023 wird's für die Lungauer das nächste Mal ins Pongauer Seitental gehen. Bis dahin sollte das entsprechende Schuhwerk dann kein Hindernis mehr sein.