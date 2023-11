2. Landesliga Süd: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Montag, 13. November 2023 10:09

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben den ersten Saisonabschnitt in der 2. Landesliga Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 105 Matches sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Gelingt Meistertrainer Bernhard Hanser mit seinen Mittersillern der nächste Wurf?

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herbstmeister und Winterkönig: Mittersill

Bisherige Spiele: 105 von 182

Ligatore (gesamt): 487 (4,64 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: Mittersill (66)

Wenigste kassierte Gegentore: Maria Alm (12)

Wenigste erzielte Tore: Tenneck (7)

Meiste kassierte Gegentore: Tenneck (67)

Torreichstes Spiel: Maria Alm 9:1 Maishofen

Bestes Heimteam: Mittersill (7 Spiele, 19 Punkte)

Schwächstes Heimteam: Tenneck (8 Spiele, 4 Punkte)

Bestes Auswärtsteam: Mittersill (8 Spiele, 20 Punkte)

Schwächstes Auswärtsteam: Unken (8 Spiele, 0 Punkte)

Remiskönig: St. Johann 1b (4)

Fairste Mannschaft: Mittersill (16 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Tenneck (60 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Leogang, Unken (beide 6)

Meiste Gelbe Karten (Spieler): Serkan Sözen (Eben, 7)

Die besten Torjäger - Top-5

1. Mario Bliznakov Neukirchen 14 Tore Daniel Wechselberger Piesendorf 14 Tore 3. Josef Viertler Mittersill 13 Tore Anil Kirbas Eben 13 Tore 5. Marc Gfrerer St. Michael 12 Tore Roland Quehenberger Leogang 12 Tore Sebastian Eibel Maishofen 12 Tore

