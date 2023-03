Eben holt sich Tabellenführung zurück

Details Sonntag, 19. März 2023 14:09

Der UFC Eben hat am gestrigen Samstag die nötigen drei Punkte zur Rückeroberung der Tabellenführung einfahren können. Die Männer von Dompteur Bernhard Müller setzten sich auswärts beim USV Almsommer Hüttschlag hauchzart mit 2:1 durch. Augenschmaus: Neben etlichen Strafraumszenen beäugten die knapp 180 Zuseher zwei Alu-Treffer und einen verschossenen Elfer.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Besuchern wurde viel geboten

Als hätte es die Winterpause nicht gegeben, ließen es beide Mannschaften gleich vom Start weg ordentlich krachen. "Das Spiel war hartumkämpft und hatte ein relativ hohes Tempo", zog Eben-Sektionsleiter Martin Fritzenwallner ein erstes Fazit. Den ersten Stimmungsmacher gab's übrigens schon in der fünften Minute, als Hettegger das Pongauer Seitental mit seinem Führungstor in Freudentaumel versetzte. "Die Hüttschlager sind bekannt, dass sie meistens eine eher härtere Gangart wählen. Wir haben aber ganz gut dagegengehalten", erzählte Fritzenwallner, der sich in Minute 16 über den Ausgleichstreffer von Matthias Winkler freuen durfte. Bis zur Pause fanden beide Mannschaften jeweils noch eine knusprige Gelegenheit vor - Hüttschlag fehlte bei einem Alu-Treffer das nötige Glück.

Neo-Leader brachte Vorsprung über die Zeit

Durchgang zwei startete ähnlich spekatulär wie der erste. Nach einer Kombination von Assistgeber Stefan Scherer und Bruder sowie Vollstrecker Tobias stand's plötzlich 1:2 (46.). Ein Foul von Özcelik im eigenen Strafraum ließ Referee Marcinko auf den Punkt zeigen. Beim folgenden Strafstoß konnte Ebens "Handsch" seinen Fehler aber wiedergutmachen und den zweiten Hüttschlager Treffer aus elf Metern vereiteln. "Den hat er glänzend pariert", schwärmte auch Fritzenwallner. In der weiteren Folge scheiterte auch Gäste-Akteur Aydemir am Torgebälk, ehe die Platzherren zur finalen Offensive bliesen. "Zum Schluss hat Hüttschlag noch einmal gedrückt", war Fritzenwallner letztendlich heilfroh, dass seine Crew das Schäfchen ins Trockene bringen konnte. Beste Nebenerscheinung: Mit dem Sieg im Hüttschlager Wasserfallstadion sind die Ebener nun wieder Spitzenreiter.

