Ungefährdeter Sieg für Neukirchen in St. Veit

Nach dem 1:1-Remis zum Auftakt in Unken hat es für USC Neukirchen in der 2. Runde die volle Punteausbeute gegeben. Die Oberpinzgauer setzten sich im Gastspiel beim FC St. Veit souverän mit 3:0 durch. Oldie Mario Bliznakov stach dabei doppelt zu.

Neukirchen hatte alles unter Kontrolle

"Von dem, war wir uns vorgenommen hatten, haben wir sehr viel auf die Wiese gebracht", jauchzte Neukirchen-Trainer Michael Laner, der gegen St. Veit sehr viel Ballbesitz in den eigenen Reihen beäugte. Die dominanten Oberpinzgauer ließen in der Defensive nicht viel zu, nur um sich in der Offensive eine Vielzahl an Möglichkeiten zu erarbeiten. Zwei davon konnten im Verlauf der ersten Halbzeit auch genutzt werden: In Minute 17 sorgte Bliznakov für die Führung, die Unterwurzacher nach Ivanovics eleganter Ferserlvorlage wuchtig verdoppelte (45.+1).

"Sieg hätte höher ausfallen können"

Die Neukirchener blieben nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft. In der 55. Spielminute hieß es 0:3, nachdem Bliznakov einen flach ausgeführten Freistoß mit Eckballcharakter in die Maschen gedrückt hatte. "Letztendlich hätte der Sieg noch höher ausfallen können", erinnerte sich Laner an zwei Top-Chancen, bei denen sich Hohenwallner auszeichnen konnte. Erst zog Unterwurzacher, dann Bliznakov gegen den St. Veit-Keeper den Kürzeren.

