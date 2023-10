Maria Alm zerlegt Maishofen im Lederer-Duell

Details Montag, 02. Oktober 2023 11:32

Im Duell zwischen Maria Alm-Trainer Christian Lederer und Maishofen-Coach Werner Lederer hat sich Erstgenannter mit seiner Truppe einen furiosen 9:1-Sieg gesichert. Nachdem der Spitzenreiter der 2. Landesliga Süd zur Pause bereits mit 3:0 in Führung gelegen war, wurde nach dem Seitenwechsel kompromisslos nachgelegt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Leader ballerte Maishofen ab

"Das war von Beginn an eine klare Sache, wobei sich Maishofen in der ersten Halbzeit noch gewehrt hat", resümierte Alm-Trainer Christian Lederer. Der Tabellenführer aus Maria Alm übernahm gegen die Maishofener schnell das Kommando und legte den Grundstein zum späteren Kantersieg bereits in der ersten halben Stunde. Doppelpacker Julian Trixl (4., 25.) und Eren Aydinhan (29.) sorgten für ein 3:0 zur Pause. Schockmoment inklusive: Philipp Herzog musste im Finish der ersten Halbzeit mit der Trage abtransportiert werden. "Er hat die Ferse des Gegenspielers in den Rippenbereich bekommen. Ich hoffe, dass es nicht allzu wild ist", so Lederer weiter.

Mit dem Eigentor von Gäste-Abwehrmann Stütz (51.) ging das Scheibenschießen der dominanten "Oima" erst so richtig los. "Nach dem 4:0 ist die Gegenwehr gebrochen", schilderte Lederer. Aydinhan (56., 65.) und Trixl (68.) schnürten jeweils einen Hattrick, ehe es nach weiteren Toren von Rieder (70.) und Joker Wormskamp (78.) "Alle Neune" hieß. Die stark durchgebeutelte Gastelf kam zumindest noch zum Ehrentreffer, den Sebastian Eibel (79.) beisteuerte. Mit dem 9:1-Schützenfest behauptete Maria Alm die Tabellenführung, Maishofen, das auf Position zwölf zurückrutschte, hängt nach wie vor im Keller fest.

