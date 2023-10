Neukirchen gegen St. Martin/T. avanciert zur Two-Men-Show

Details Montag, 09. Oktober 2023 14:51

Der USC Neukirchen hat im Zuge der 10. Runde gegen den FC St. Martin/T. einen staubtrockenen 5:0-Heimsieg eingefahren. Die großen Showmaster in dieser Partie waren zweifellos Viggo ten Have und Mario Bliznakov, die in dreifacher bzw. zweifacher Ausführung trafen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Neukirchen-Duo von Lammertalern nicht zu bändigen

Vor rund 150 Besuchern brachte ten Have seine Neukirchener Boyband mit einem blitzschnellen Doppelschlag in Führung. In der 23. Minute stellte der gebürtige Niederländer auf 1:0, nur um vier Minuten später nachzulegen (27.).

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte sorgte Routinier Bliznakov wohl für die vorzeitige Entscheidung, als er in Minute 48 zum 3:0 abdrückte. Die weiteren Highlights waren eine Sache für, na klar, ten Have und Bliznakov. Nachdem Erstgenannter seinen Hattrick geschnürt hatte (80.), machte Zweitgenannter in der Schlussminute seinen Zweierpack perfekt - 5:0 (90.).

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.