Maria Alm kennt keine Gnade: Tenneck nun auch rechnerisch abgestiegen

Ein gnadenloser UFC Maria Alm hat das heutige Heimspiel gegen Schlusslicht SV Konkordiahütte-Tenneck klar mit 11:0 für sich entschieden. Während die Lederer-Männer damit ihre Chancen auf den zweiten Tabellenplatz wahren, sogar zwei Punkte aufholten, ist der Tennecker Abstieg nun auch rechnerisch besiegelt.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

"Oima" besiegten Tabellennachzügler zweistellig

"Ich bin happy über viele Phasen, in denen wir richtig gut Fußball gespielt und den Ball gut laufen gelassen haben. Aber überbewerten darf man dieses Spiel nicht", bilanziert Alm-Coach Christian Lederer nach dem Schützenfest. Die Sache am Rudi-Hasenauer-Sportplatz war flott erledigt. Tobias Hutter (14.), Johannes Eder (23.), Alexander Gadenstätter (28., 36.), Lukas Herzog (31.) und Eren Aydinhan (34., 37.) stellten noch im Verlauf der ersten Spielhälfte auf 7:0. "Vom Gegner gab's gar keine Gegenwehr. Da ist es nicht so einfach, dass du das Tempo und die Konzentration hochhältst", sagt Lederer. Die Pinzgauer, die zur Halbzeitpause einen Dreifachtausch vorgenommen hatten, drückten nach dem Seitenwechsel noch viermal ab. Hutter (67., 88.) machte den Hattrick, Kollege Aydinhan (55., 78.) gar seinen Viererpack perfekt. Am Ende bejubelten die "Oima" einen 11:0-Sieg.

Vizemeister, Relegation, möglicher Aufstieg - "Haben uns mit dieser Thematik überhaupt nicht befasst"

Da Piesendorf zeitgleich in St. Veit nicht über ein 0:0-Remis hinwegkam, fehlt dem Lederer-Kollektiv nur mehr ein Zähler auf den zweiten Tabellenplatz. Mit dem man sich - nach jetzigem Stand - für ein Relegationsspiel gegen den Zweiten aus der 2. Landesliga Nord qualifizieren würde. "Ehrlich gesagt haben wir uns mit dieser Thematik überhaupt nicht befasst", gibt Lederer zu. Vor allem der Spieltermin käme Maria Alm ungelegen. "Weil die Mannschaft nach dem letzten Ligaspiel für sechs Tage nach Mallorca fliegt."

Landesliga-Kapitel für Tenneck vorbei

Indes plagen Tenneck ganz andere Sorgen. Mit zehn Punkten Rückstand auf den Vorletzten Unken kann der Abstieg bei drei noch ausstehenden Runden nicht mehr abgewendet werden. Nach zwölf Jahren in der 2. Landesliga Süd werden die Pongauer diese Spielklasse im Sommer verlassen. Sogar von einem Mannschaftsrückzug war bereits zu hören. Wo und wie es mit dem SVK weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen weisen.

