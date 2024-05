Haitzmann böllert hocheffektives Maishofen in Richtung Klassenerhalt

Details Sonntag, 26. Mai 2024 10:47

Der USK Maishofen hat im beinharten Abstiegskampf die viel zitierten "Big Points" geerntet. In einer chanchenarmen Partie zwangen die "Bachmänner" den Tabellenfünften SC Leogang knapp mit 2:1 in die Knie. Weil Unken zeitgleich Stuhlfelden 2:4 unterlag, liegen die Maishofener zwei Runden vor dem Ende drei Punkte über den ominösen Strich.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Langreiter traf, Lederer hielt

Viel Stückwerk und wenig Strafraumszenen bekamen die gut 150 Augenzeugen in der Maishofener "Dellinggruam" geboten. Nachdem es weder hüben noch drüben seriöse Torgefahr gegeben hatte, fiel der heimische Führungstreffer quasi aus dem Nichts. In Minute 25 landete die Kirsche nach einer klassischen Ping-Pong-Aktion vor den Füßen von Florian Langreiter, der zum 1:0 einnetzte. Kurze Zeit später ließ Heim-"Handsch" Lederer Leogangs einzigen Offensivmoment verpuffen, als er bei einem Lucic-Abschluss schnell und sicher zupackte (34.).





Nach Haitzmann-Hammer stand "Delling Gruam" kopf

Die verletzungsbedingte Herunternahme von Flügelspieler und Antreiber Michael Wallner war für das Offensivspiel der Maishofener wie ein Schlag ins Gesicht. Während danach bei den Heimischen vorne nur noch ein laues Lüftchen wehte, drückten die Gäste - ohne so richtig zwingend zu werden - auf den Ausgleichstreffer. Dass Felix Kühsling das Leder nach einem abgewehrten Lucic-Schuss zum 1:1 über die Linie streichelte (54.), konnte dann doch in die Kategorie "verdient" eingeordnet werden. Im Endspurt schnüffelte Leogang am Turnaround. Mit Lorenz Zeiller versetzte ausgerechnet ein Ex-Maishofener das Torgebälk aus knapp 30 Metern in den Zittermodus (80.). Und nachdem die heimischen Anhänger ihre Herzen, die kurzzeitig in die Hosen gerutscht waren, wieder in Position gebracht hatten, lud Tobias Haitzmann zum finalen Showact. Nach einem groben Schnitzer von Gäste-Innenverteidiger Peerlings übernahm Haitzmann die Frucht direkt und traf wuchtig via Innenstange zum vielumjubelten und immens wichtigen 2:1-Sieg (87.).

Ausgangssituation bedeutend verbessert

Damit setzten sich die von Florian Bachmann trainierten Kicker in der Tabelle vom Gefahrenbereich ab, liegen nun - bei noch zwei ausstehenden Runden - drei Punkte vor dem Vorletzten Unken, das sich Stuhlfelden mit 2:4 beugen musste. Den Ligaverbleib könnten die Maishofener übrigens schon am kommenden Wochenende eintüten. Mit einem Punkt im direkten Duell in und gegen Unken wäre man gerettet.

