Piesendorf-Patzer macht Mittersiller Durchmarsch in die 1. Landesliga perfekt

Zwei Runden vor dem Saisonende ist es nun fix: Der SC Mittersill ist Meister der 2. Landesliga Süd! Weil der immer noch ungeschlagene Tabellenführer den FC St. Veit zuhause recht deutlich mit 4:0 bog und Verfolger Piesendorf von Eben besiegt wurde, können die Hanser-Männer nicht mehr vom Liga-Thron verdrängt werden. Damit schafften die Oberpinzgauer binnen zwei Spieljahren den Durchmarsch. Letztes Jahr noch 1. Klasse Süd heißt es künftig: Servus 1. Landesliga.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Mittersill ist durch

Ein Jährchen nach dem Championat in der 1. Klasse Süd hat der SC Mittersill nun das nächste Meisterstück in der Tasche. Die Überflieger von Übungsleiter Bernhard Hanser fuhren in der 24. Runde den 20. Saisonsieg ein, machten dabei schon im Verlauf des ersten Durchgangs alles klar. Dank Doppelpacker Simon Viertler (5., 19.) und Serkan Durmus (26.) führte der souveräne Spitzenreiter zuhause gegen St. Veit zur Halbzeitpause komfortabel mit 3:0. In der Schlussviertelstunde markierte der eingewechselte Maximilian Pleikner (82.) den Endstand. Da Piesendorf daheim gegen Eben (0:2) nichts erntete, liegt der SCM uneinholbar voran. Neun Zähler vor dem Neo-Zweiten Maria Alm, elf vor Piesendorf. Zwei Runden sind noch zu spielen.

Kampf um Platz zwei bleibt hochspannend

Apropos Maria Alm und Piesendorf. Diese beiden Klubs werden sich im Saisonfinale den Vizemeistertitel ausmachen. Der "Vize" spielt dann gegen das Nord-Pendant um den Aufstieg in die 1. Landesliga. Während die "Oima" gegen St. Johann 1b (H, 9.) und Eben (A, 8.) ran müssen, warten auf Piesendorf die Duelle mit dem frischgebackenen Meister Mittersill (A) und St. Martin/T. (H, 10.).

