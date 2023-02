FC Pinzgau verstärkt sich mit US-Boy

Details Donnerstag, 02. Februar 2023 12:43

Nach dem Abgang von Gabriel Francisco Da Silva Lima (neuer Verein noch nicht bekannt) hat der FC Pinzgau Saalfelden mit einem Spielertransfer aus den Vereinigten Staaten aufhorchen lassen. Wie der Regionalligist bekannt gab, wird Nicholas Bianchi von der Gonzaga University im US-Bundesstaat Washington in den Pinzgau wechseln. Der 20-jährige Flügelspieler hat bereits die ersten Trainingseinheiten mit seinen neuen Mannschaftskollegen in den Beinen.

Fotocredit: FCPS

Offensive Verstärkung aus Übersee

"Nicholas hat sich in den ersten Trainingseinheiten gut in unser Mannschaftsgefüge eingegliedert und einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Mit seiner ersten Woche sind wir sehr zufrieden - jetzt gilt es aber konsequent weiterzuarbeiten", berichtet Pinzgau-Übungsleiter Markus Fürstaller. Der 20-jährige US-Boy, dessen Kernkompetenzen im Flügelspiel liegen, soll den Abgang von Gabriel Francisco Da Silva Lima kompensieren. "Wir werden die weitere Vorbereitung dazu nützen, um uns seine Entwicklung genau anzusehen und werden ihn auf seinem Weg bei uns im Pinzgau bestmöglich unterstützen", so Fürstaller weiter. Im Jahr 2022 brachte es Bianchi im Pima Junior College in 16 Partien auf 25 Scorerpunkte (16 Tore und 9 Vorlagen).