Teilerfolge für Hallein und Grödig, Heimdreier für Bischofshofen und SAK

Details Montag, 03. Oktober 2022 09:55

Die 13. Runde der Regionalliga Salzburg brachte einige neue Erkenntnisse! Während der SV Grödig gegen den SV Wals-Grünau ein Mini-Lebenszeichen von sich gab und der UFC Hallein im dritten Tennengau-Derby dieser Saison erstmals anschreiben konnte, fügte der SAK 1914 dem SV Seekirchen dessen höchste Ligapleite seit September 2021 zu. Indes staubte der SK Bischofshofen zuhause gegen den USK Maximarkt Anif den zehnten Liga-Saisonerfolg ab.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Hallein erntete gegen Kuchl einen Zähler

Im Hinspiel noch mit 1:6 unter die Räder gekommen, zeigten sich die Salinenstädter beim Wiedersehen mit den Kuchlern stark verbessert. In der 33. Minute brachte Burzic die Wintersteller-Truppe nicht unumstritten mit 1:0 in Front. "Da war ein Handspiel dabei", fühlte sich Kuchl-Coach Philip Buck benachteiligt. Nachdem Neureiter zu Beginn des zweiten Durchgangs wegen Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte (48.), drückte Lürzer zum 1:1-Ausgleich ab (55.). Im Anschluss fand der SVK in Hallein-"Handschuh" Stadlbauer nicht nur einmal seinen Meister. Im Schlussakt kamen beide Teams zu ihren Matchbällen - an der Verteilung der Punkte konnte allerdings nichts mehr geändert werden.

Ausrufezeichen der Grödiger

In Abwesenheit vom coronaerkrankten Chefcoach Thomas Schnöll sorgten die Grödiger für einen Achtungserfolg. Gegen Wals-Grünau, das die letzten vier Ligaspiele allesamt gewonnen hatte, drückte Startelf-Debütant Schorb zum Punktgewinn ab (66.), nachdem die Kletzl-Elf durch Pajic unmittelbar nach dem Seitenwechsel in Führung gegangen war (46.). Zwar wartet der ehemalige Bundesligist nun schon seit neun Partien auf einen vollen Ligaerfolg, ein "Körndl" gegen die formstarken Grünauer kann sich jedoch sehen lassen. "Das Unentschieden geht meiner Meinung nach in Ordnung. Jedes Team war eine Halbzeit besser", sagte Grödig-"Co" Christofer Kronreif.

Bischofshofen schlug Anif

Im Duell der beiden Cup-Verlierer (Bischofshofen unterlag in Siezenheim, Anif in Bergheim) ging der Leader in der zehnten Spielminute durch ein Kuksenko-Goal in Führung, die Golser kurz vor dem Pausenpfiff zu egalisieren wusste (42.). Erst ein Doppeltausch unmittelbar vor der Stundenmarke brachte die Pongauer auf die Siegerstraße zurück. "Das hat etwas bewegt. Danach haben wir viel besser in die Partie gefunden", bewies BSK-Trainer Andreas Fötschl ein goldenes Händchen. Erst schnürte Kuksenko seinen Doppelpack (60.), ehe Verbnyy den Sack endgültig zuschnürte (69.).

Seekirchen musste sich Nonntalern klar beugen

Bereits am Freitag musste sich Seekirchen auswärts gegen den SAK deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Resch (11.) und Hölzl via Elfmeter (15.) sorgten für einen Blitzstart, der eingewechselte Dorfmayr rundete einen für die Städter mehr als gelungenen Fußballabend im Endspurt (86.) ab. "Ein verdienter Sieg, wir haben auch spielerisch überzeugt", fand SAK-Dompteur Roman Wallner. Dass die Wallerseer mit drei Toren Unterschied verlieren, hatte in der jüngsten Vergangenheit Seltenheitswert. Die letzte etwas höhere Pleite hatte es am 11. September des vergangenen Jahres in Anif (1:5) gesetzt.