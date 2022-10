Austria Salzburg klatscht St. Johann an die Wand

Details Montag, 03. Oktober 2022 09:11

Dem SV Austria Salzburg ist in der 13. Runde ein lupenreiner Heimsieg gelungen. Die Violetten behielten im heimischen Max-Aicher-Stadion gegen den TSV St. Johann klar mit 5:0 die Oberhand. Die Treffer steuerten Manuel Krainz, Marco Hödl, Din Rahmanovic und Marinko Sorda bei - Letztgenannter traf doppelt.

Fotocredit: Austria Salzburg

Violetter Auftakt nach Maß

Für das Duell der zwei besten Salzburger Amateurklubs der Vorsaison hatten sich die Austrianer bereits unter der Woche warmgeschossen, als man St. Martin/T. anlässlich des Landescups neun Trümmer verpasste. Zuhause gegen ersatzgeschwächte St. Johanner brauchte die Schaider-Crew nicht lange, um die nötige Betriebstemperatur zu erreichen. Krainz machte mit seinem Volley aus der zweiten Reihe nach Hödl-Corner den Traumstart perfekt (4.).

Abreibung für St. Johann

Im Verlauf des zweiten Abschnitts schafften es die Städter, ihre Führung in eine für die Pongauer unereichbare Höhe zu schrauben. Erst stellte Sorda via Doppelpack auf 3:0 (61., 78.), Momente danach Hödl auf 4:0 (82.), ehe Joker Rahmanovic den Lottermoser-Boys nach Pavic-Querleger noch ein fünftes Gegentor bescherte (88.). "Wir haben vom Anfang bis zum Ende ein sehr gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Dominanz nicht in Tore ummünzen können, in der zweiten hat's dann funktioniert", betonte ein hochzufriedener Austria-Trainer Christian Schaider.