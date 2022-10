St. Johanns Goldtorschütze Djuric vemasselt Hofer-Comeback bei Kuchl

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:01

Der TSV St. Johann hat am Freitagabend den SV Kuchl hauchzart mit 1:0 in die Knie gezwungen und somit das Trainer-Comeback von Thomas Hofer vermasselt. Der alles entscheidende Treffer glückte Sandro Djuric vom Elfmeterpunkt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Kein Trainereffekt beim SVK

200 Besucher bekamen in der St. Johanner Alpenarena ein munteres und ausgeglichenes Hin und Her präsentiert. Hüben wie drüben gab's Einschussgelegenheiten - etwas Zählbares wollte vorerst aber für keines der beiden Teams heraushüpfen. Nachdem eine Punkteteilung schon konkretere Formen angenommen hatte, zeigte Referee Gadler nach einem Granegger-Foul folgerichtig auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Djuric wuchtig zur 1:0-Führung (80.), welche die Lottermoser-Crew schließlich über die Runden brachte. "Freilich hätten wir gerne etwas mitgenommen. Ein Unentschieden wäre aus meiner Sicht auch verdient gewesen", sagte Kuchls Neo-Coach Thomas Hofer. Indes freute sich Pendant Ernst Lottermoser nicht nur über die drei eingefahrenen Zähler, sondern auch darüber, dass die St. Johanner Verletztenliste allmählich kürzer wird. Mit Yurttas und Özkan waren zwei Rückkehrer wieder am Papier. "Ich hoffe, dass der Sieg nun den nötigen Auftrieb gibt."