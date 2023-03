FC Pinzgau hält Heimfestung mit Unentschieden gegen Anif

Details Samstag, 18. März 2023 17:06

Der FC Pinzgau Saalfelden hat sich am heutigen Frühnachmittag gegen den USK Maximarkt Anif mit einem 1:1-Unentschieden getrennt und bleibt in der heimischen 1508 SaalfeldenArena weiterhin ungeschlagen. Oldie Michael Perlak brachte die Gäste schon früh in Front, Benjamin Hutter sicherte seinen Farben im Laufe der zweiten Halbzeit den einen Zähler.

Pinzgau-Express kam nicht in die Gänge

"Wir sind über die gesamte Spielzeit nicht gut in die Partie gekommen und haben uns sehr schwergetan", seufzte Pinzgau-Trainer Markus Fürstaller. Die Hausherren wurden bei strahlendem Sonnenschein auf dem falschen Fuß erwischt. Es lief die neunte Spielminute, als ein krasser Fehlpass der Saalfeldener Hintermannschaft Perlak in Szene brachte und dieser dankend zum 0:1 einlöffelte. Während die Anifer nun das Momentum auf ihrer Seite hatten und den Takt vorgaben, fand das Fürstaller-Kollektiv keinen Spielfluss und ließ die letzte Konsequenz im Zweikampf vermissen.

"Es hat die Leichtigkeit gefehlt"

Einen kleinen Leistungsanstieg sollte es aus heimischer Sicht erst nach dem Seitenwechsel geben. Unmittelbar vor der Stundenmarke stellte Hutter nach Tandari-Assist trocken auf 1:1 (59.). Nachdem Gäste-Handschuh Morawitz nach einem heftigen Zusammenprall und ebenso hartem Aufprall am Boden liegen gelieben und verletzungsbedingt ausgewechselt worden war (67.), packten die Pinzgauer noch einmal die Brechstange aus. Im Finish fand Gvozdjar eine Großchance vor, der Siegestreffer wollte an diesem Tag aber nicht mehr gelingen. Nach sieben Erfolgen am Stück fand die irre "Fürstaller-Serie" ein Ende, im eigenen Wohnzimmer bleiben die Saalfeldener allerdings weiter ohne Saisonniederlage. "Sehr schade, aber Anif hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben in vielen Situationen zu kompliziert gedacht - es hat einfach die Leichtigkeit gefehlt", resümierte Fürstaller.

