Durststrecke beendet! Grödig entscheidet Kellerduell gegen Hallein für sich

Sonntag, 19. März 2023 10:20

Die elendslange Sieglosserie des SV Grödig ist vorbei! In der 20. Runde der Regionalliga Salzburg setzten sich die Deliu-Männer im Duell der Tabellennachzügler gegen den UFC Hallein mit 1:0 durch und streiften erstmals seit 230 (!) Tagen einen Dreier ein.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Aufatmen in Grödig

Den Grödigern glückte ein echter Feuerwehrstart. Weil Schiedsrichter Salihovic ein Foul an Füreder in der Gäste-Box sah, wurde den Heimischen früh ein Strafstoß zugesprochen, den Lürzer gekonnt zum 1:0 versenkte (6.). "Den kann man, muss man aber nicht geben", war's für Grödig-Betreuer Arsim Deliu alles andere als eine lupenreine Entscheidung. Trotz Führung im Rücken agierten die Platzherren oft zu hektisch. "Wir haben es über die 90 Minuten nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen", sagte Deliu. Indes nahm Hallein volles Risiko, spielte in der Defensive phasenweise Mann auf Mann. Einziges Manko: Richtige Torchancen sprangen nicht heraus. "Im Großen und Ganzen war's kein schönes Fußballspiel und nicht unsere beste Leistung. Ich hoffe aber, dass dieser Sieg nun gewisse Blockaden löst", schnaufte Deliu durch. Den letzten Regionalliga-Dreier hatte es für den ehemaligen Bundesligisten übrigens in der 2. Runde gegeben. Damals, im Juli des vergangenen Jahres, wurde Wals-Grünau auswärts mit 4:1 gebogen. Es folgten 17 Partien ohne Sieg...

