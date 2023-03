Bischofshofen fixiert Westliga-Aufstieg

Details Montag, 27. März 2023 11:46

Eine Runde vor dem Ende des Regionalliga-Grunddurchgangs hat sich der SK Bischofshofen vorzeitig den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Westliga gesichert. Den Pongauern reichte gestern Nachmittag auswärts beim SV Kuchl ein 0:0-Remis.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Torloses Unentschieden hievte BSKler in die Westliga

"Es war eine schwere Geburt", bließ BSK-Coach Andreas Fötschl nach der Nullnummer durch. In einer Partie, in der schlichtweg die Goals fehlten, hatten beide Mannschaften ihre Momente und Möglichkeiten. Während Kuchl immer noch nicht weiß, in welchem Play-off man in Bälde antreten wird, ist Bischofshofen der Westliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen. "Wir haben unser Saisonziel erreicht. Mit so vielen verschieden Nationalitäten im Kader ist das alles andere als selbstverständlich", jubelte Fötschl, für den es übrigens der zweite Titel in dieser Spielklasse ist. Im Herbst 2019 setzte sich "Mister Regionalliga Salzburg" mit dem SAK die Krone auf.

