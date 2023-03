"Spiel hat sich keinen Sieger verdient" - Anif und Seekirchen teilen die Punkte

Details Montag, 27. März 2023 11:27

Im Duell zwischen den Tabellensiebenten USK Maximarkt Anif und dem Tabellenfünften SV Seekirchen konnte keine Mannschaft den Sieg davontragen. Die Wallerseer gingen zweimal in Front, die Hausherren glichen zweimal aus. Summa summarum gab's ein leistungsgerechtes 2:2-Unentschieden.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Ein Pünktchen für beide

"In der ersten Halbzeit haben wir keinen Schuss aufs Tor zugelassen, dennoch ein Tor kassiert", ärgerte sich Seekirchen-Übungsleiter Mario Lapkalo über Leitzs eher glücklichem Ausgleichstreffer (39.), der aus einem Pressschlag entsprungen war. Zuvor hatte Chudoba nach Vorderegger-Assist auf 0:1 gestellt (19.) und die Gäste zudem zwei, drei weitere Möglichkeiten ungenutzt gelassen.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts brachte Aigner die Wallerseer neuerlich voran, in dem er energisch nachsetzte (51.). Weil Schiedsrichter Gruber nach Pärs vermeintlichem 1:3 von seinem Assistenten overruled wurde, den Treffer zurücknahm und Anif durch Rosenstatter in allerletzter Sekunde noch einmal zubiss (94.), hieß es unterm Strich: Pattstellung. Not amused war Lapkalo von der Freistoßausführung, die letztendlich zum Anifer Last-Minute-Ausgleich führte: "Freilich haben's wir dann auch nicht gut verteidigt, aber das Foul war gefühlt 20 Meter weiter hinten." Indes ging für Anif-Trainer Markus Huber die Punkteteilung in Ordnung: "Es war sehr zerfahren. Beide Mannschaften haben sich nichts genommen. Am Ende muss man sagen, dass sich das Spiel keinen Sieger verdient hat."

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei