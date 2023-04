Golling und Anif steigen ab, Trio jubelt

Details Sonntag, 02. April 2023 14:33

Neben dem Fernduell zwischen Pinzgau und der Austria gestaltete sich der Kampf um die drei noch zu vergebenen Startplätze fürs obere Play-off nicht weniger spannend. Jubeln durften schlussendlich St. Johann, Seekirchen und Kuchl. Für Golling und Anif geht's indes in die Salzburger Liga.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Golling und Anif müssen runter

Während St. Johann im Pongau-Derby gegen dezimierte Bischofshofener (Goalie Kapsa sah früh Gelb/Rot, 35.) deutlich mit 3:0 die Oberhand behielt und Kuchl - dank eines Savic-Elfers im Finish (85.) - Grödig hauchdünn mit 1:0 niederrang, blieb auch Seekirchen trotz 0:4-Heimpleite gegen den FC Pinzgau über den ominösen Strich. Indessen wird's für Golling (2:2 gegen Wals-Grünau) und Anif (1:1 beim SAK) - rein sportlich gesehen - in diesem Frühjahr um nichts mehr gehen - der Gang in die Salzburger Liga ist fix. Äußerst bitter für die Tennengauer, war man gegen die Kletzl-Elf nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand im Endspurt doch am Drücker. "Begleiter" Anif hätte in dieser Konstellation nicht einmal ein Sieg gereicht, bei Punktegleichheit gegen Seekirchen und Kuchl sowieso den Kürzeren gezogen.

