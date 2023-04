Unteres Play-off: Golling holt Dreier in Anif

Details Montag, 17. April 2023 23:57

Der SC Golling ist mit einem vollen Erfolg ins untere Play-off der Regionalliga Salzburg gestartet. Wenn auch am Ende etwas glücklich, setzten sich die Tennengauer auswärts beim USK Maximarkt Anif mit 2:0 durch.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

"Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen"

Den Männern rund um Übungsleiter Johannes Schützinger glückte im Gastspiel ein optimaler Start. Es lief gerade mal Minute sieben, als eine abgerissene Lindenthaler-Flanke den Weg in die Anifer Hütte fand. In der 26. Minute wurde Poindl auf die Reise geschickt, welcher sich mit einem überlegten Abschluss zum 0:2 bedankte. Doch es war nicht alles Gold, was aus Gollinger Sicht glänzen sollte. "Hinten waren wir brutal fehleranfällig. Normal muss es zur Halbzeit 2:2 stehen", gestand Schützinger.

In Abschnitt Nummer zwei erhöhten die Hausherren den Druck und strahlten vor allem nach Standards viel Gefahr aus. "Im Endeffekt war aber nichts Zwingendes dabei", schilderte Schützinger, der auf der Gegenseite mehrmals beobachtete, wie seine Crew die Konter nicht ordentlich zu Ende spielte. "Den Sieg nehmen wir logischerweise mit. Unterm Strich wäre ein Unentschieden aber wohl das gerechtere Ergebnis gewesen", gab sich Schützinger sportlich fair.

