Märchenhaftes Sendlhofer-Comeback sichert St. Johann Punkt in Grünau

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:17

Wegen eines Kreuzbandrisses und einer Knöchelverletzung war Stefan Sendlhofer 560 Tage außer Gefecht gewesen. Just bei seiner Rückkehr aufs geliebte Grün glückte dem Mittelfeldspieler im Gastspiel seines TSV St. Johann beim SV Wals-Grünau ein Doppelpack. Die Partie endete 2:2.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Sendlhofer avancierte bei "unglaublichem Comeback" zum Freistoß-König

Solche Stories schreibt wohl nur der Fußball. In der Frühjahrsvorbereitung hatte sich St. Johann-Akteur Stefan Sendlhofer das Kreuzband gerissen, nur um ein Jahr später an einer Knöchelverletzung zu laborieren. Auswärts in Grünau gab der Mittelfeldmann sein Comeback. "Wegen unserer Personalnot musste er gleich von Anfang an ran", verriet St. Johann-Coach Ernst Lottermoser. Der Rückkehrer war es auch, der den TSV per Freistoß bereits in der vierten Spielminute in Führung knallte. Die Pongauer verabsäumten es, den Vorsprung auszubauen und mussten in der weiteren Folge mitansehen, wie die Kletzl-Männer den Spieß umdrehten. Erst stellte Scheibenhofer auf 1:1 (30.), in der Startphase des zweiten Durchgangs Pajic auf 2:1 (51.). Und weil's nicht schon kitschig genug war, drückte Sendlhofer einen weiteren ruhenden Ball zum 2:2 in die Maschen (74.), bewahrte die St. Johanner vor der Niederlage. "Ein unglaubliches Comeback", grinste Lottermoser, der mit seinen Schützlingen auf Platz zwei bleibt, Wals-Grünau ist Dritter.

