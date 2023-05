St. Johann löst Westliga-Ticket, Trio rittert weiter

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:40

Der TSV St. Johann hat am Freitagabend mit einem 2:1-Heimsieg über den SV Seekirchen den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt gemacht. Die Lottermoser-Buben werden somit Bischofshofen, dem FC Pinzgau und der Austria Salzburg in die dritthöchste Spielklasse folgen. Indes spitzt sich der Kampf um das dritte Westliga-Ticket im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg immer mehr zu. Wals-Grünau, Seekirchen und Kuchl liegen punktegleich auf den Plätzen drei, vier und fünf.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

"Überglückliche" St. Johanner können und dürfen für Westliga planen

"Wir sind überglücklich, dass wir es geschafft haben", kannte die Freude bei St. Johann-Coach Ernst Lottermoser keine Grenzen mehr. Nach einer Nullnummer in Halbzeit eins geriet der TSV in der heimischen Alpenarena durch ein Pär-Goal zunächst in Rückstand (61.). Granegger drei Minuten nach seiner Einwechslung (68.) und Waltl per Sahne-Volley (81.) sollten aber doch noch für Feierlichkeiten im Lager der Pongauer sorgen. Mit diesen drei eingefahrenen Punkten sind die St. Johanner nämlich nicht mehr aus den Top-3 zu verdrängen. Und die Top-3 steigen ja bekanntlich in die Westliga auf.

Drei (punktegleiche) Teams streiten sich um eine Fahrkarte

Bezüglich dritten Aufstiegsplatz geht's heiß her. Aktuell halten Wals-Grünau (3.), Seekirchen (4.) und Kuchl (5.) bei jeweils 20 Points. Bereits am kommenden Montag matchen sich Seekirchen und Wals-Grünau, Kuchl empfängt St. Johann. In der vorletzten Runde kommt es zum Aufeinandertreffen Wals-Grünau gegen Kuchl - Seekirchen ist spielfrei. Am finalen Spieltag steigt das Direktduell zwischen Kuchl und Seekirchen, Wals-Grünau gastiert bei der Austria.

