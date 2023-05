Kuchl ringt Austria Remis ab

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:49

In der Neuauflage des diesjährigen Landescup-Finals hat der SV Kuchl der Salzburger Austria auswärts einen Punkt abgenommen. Die Tennengauer wahren damit die Chance auf einen Westliga-Startplatz, den die Violetten ja seit geraumer Zeit schon sicher haben.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Kuchler entführten einen Punkt aus Maxglan

Vor neun Tagen hatte die Austria Salzburg den SV Kuchl im Landescup-Finale auf Eugendorfer Geläuf noch mit 3:2 in die Knie gezwungen. Beim Wiedersehen in Maxglan hielt der SVK neuerlich voll dagegen, drehte nach Zottls Führungstreffer (15.) durch Hofer (17.) und Savic (45.) den Spieß vor der Pause sogar um.

Die Städter drückten quasi im Einklang mit dem Wiederanpfiff den Resetknopf. Fötschl rieb mundgerecht auf, Schwaighofer löffelte gierig ein - 2:2 (46.). Die Schaider-Buben verstanden es, in der weiteren Folge zu drängen - am Spielausgang sollte sich allerdings nichts mehr ändern. Während die finalen Spieltage für die Austrianer (fix Erster im oberen Play-off) ein reines Schaulaufen sind, kämpft Kuchl weiter um den heißbegehrten dritten Platz, der zum Aufstieg in die Westliga reichen würde. Aktuell liegen die Hofer-Boys mit 20 eingefahrenen Zählern auf Platz fünf - auf Tuchfühlung mit Wals-Grünau (3.) und Seekirchen (4.), die ebenso 20 Punkte auf dem Konto haben.

