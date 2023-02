Straßwalchen will "in der Liga bleiben"

Details Mittwoch, 22. Februar 2023 11:52

Die Salzburger Liga ohne den SV Straßwalchen? Eigentlich unvorstellbar, gehören die Flachgauer doch seit beinahe zwei Jahrzehnten dem Teilnehmerfeld des vierthöchsten Leistungsniveaus an. Mit Zwischenrang fünf sind die Grün-Weißen bezüglich Klassenerhalt voll im Soll. Aber Obacht: Die Reise im dicht besiedelten Tabellenmittelfeld könnte auch ganz schnell nach unten gehen.

Stärker und stärker geworden

Mit drei Siegen und vier Niederlagen aus den ersten sieben Spielen startete die Spielzeit für den SV Straßwalchen eher durchwachsen. "Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Am Anfang hat uns einfach die Konstanz gefehlt", bilanziert Markus Chudoba, Straßwalchens Sportlicher Leiter. Weil aber mit Fortdauer der Herbstmeisterschaft die Eigenfehler abgestellt wurden und sich die Mannschaft mehr und mehr festigte, entwickelte sich aus dem stotternden Motor ein echtes Rennaggregat. Zum Herbstkehraus präsentierte sich die Jonjic-Truppe schließlich in bärenstarker Spätform und verabschiedete sich mit vollen Erfolgen gegen Bergheim, Neumarkt, Spitzenreiter Thalgau und Bramberg als Tabellenfünfter in die Winterpause. "Summa summarum sind wir mit dem Verlauf und der Entwicklung der Mannschaft zufrieden", so Chudoba.

Mission Ligaverbleib - Chudoba: "Bin positiv gestimmt"

Das Vorhaben des Ligadinos, der seit 2003 in der vierthöchsten Spielklasse kickt, ist klar. "Wir wollen in der Liga bleiben. Da, wo Straßwalchen hingehört", sagt Chudoba. Um unter der vereinsinternen Zielsetzung spätestens im Juni ein Häkchen setzen zu können, bedarf es einen Platz unter den ersten Acht. Aktuell Rang fünf bekleidend, haben sich die Grün-Weißen dafür im Herbst eine tolle Ausgangsposition verschafft. Doch Chudoba warnt: "Wir müssen aufpassen, zumal in der Tabelle alles ziemlich eng beieinander ist." Chudobas Wort in Gottes Ohr: Auf Leader Thalgau fehlen fünf Punkte, ebensoviele Zähler liegt man vor dem ersten Abstiegsplatz. "Ich bin positiv gestimmt, dass wir es schaffen." Den ersten Gradmesser wird's übrigens am 18. März geben. Da bekommen die Straßwalchener anlässlich des Frühjahrsauftaktes den SV Hallwang zu Gast.

Wintertransfers

Zugänge: Daniel Lettner (Bisamberg), Luca Forthuber (Eugendorf), Elias Fasching (Mondsee Juniors)

Abgänge: Daniel Chudoba (Berndorf), Daniel Ensinger (Karrierepause), Robert Thaler (Oberhofen)

Herbst 2022 auf einen Blick

Zweitbestes Auswärtsteam (7 Spiele, 13 Punkte)

Unfairste Mannschaft der Liga (44 Strafpunkte)

Höchster Sieg: 5:2 gegen Puch

Höchste Niederlage: 1:4 gegen Eugendorf

Beste Torschützen: Yannick Johnson, Dominik Schachner (beide 7)

