Vierter Sieg en suite! Bergheimer surfen weiterhin auf Erfolgswelle

Details Sonntag, 01. Mai 2022 00:31

Während der FC Puch in einer eher turbulenten Woche einen Trainerwechsel vollzog, durfte der FC Bergheim die sonnigen Zeiten des Fußballgeschäfts in vollen Zügen genießen. Nachdem es zuletzt drei volle Erfolge am Stück gegeben hatte, folgte gestern im Kräftemessen mit dem Tabellenschlusslicht der vierte. Die Gierzinger-Crew setzte sich auswärts im Pucher Waldstadion mit 3:1 durch.

Fotocredit: FC Bergheim (ARCHIVBILD)

Bergheim schnürte Sack ratzfatz zu

Die Bergheimer starteten bärenstark in dieses Aufeinandertreffen. "Die ersten 20 Minuten waren sehr intensiv. Wir haben durch hohes Pressing den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen", bilanzierte Bergheim-Trainer Robert Gierzinger. Multitaskingfähig: Inmitten der anfänglichen Drangperiode glückten dem FCB drei blitzschnelle Treffer. Erst beförderte Puchs Oberauer den Ball vor dem einschussbereiten Schweiger ins eigene Tor (10.), dann behielt Gerhartinger im Eins-gegen-Eins mit Heim-Goalie Stangl Nerven aus Stahl (10.), ehe Neubauer eine herrliche Flanke zum 0:3 verwertete (13.).

Puch "unnötig" aufgeweckt

"Zur Pause waren wir uns sicher, dass wir das Spiel eigentlich nicht mehr verlieren können", erzählte Gierzinger. Nichtsdestotrotz gaben die Blau-Weißen ein Spiel, das sie im ersten Durchgang im Griff hatten, in der zweiten Halbzeit aus der Hand. "Wir haben es unnötig heiß gemacht", knurrte der Bergheimer Coach, der mitansehen musste, wie Heim-Akteur Radovanovic auf 1:3 verkürzte (50.). In der weiteren Folge gab's Chancen auf beiden Seiten. Am Spielstand sollte sich bis zum Ende allerdings nichts mehr ändern.

Die Besten bei Bergheim: Gerhartinger (OM), Peric (DM)