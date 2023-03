Nach 1:0-Sieg gegen Adnet: Bürmoos erklimmt Tabellenspitze

Details Sonntag, 19. März 2023 11:25

Mit einem knappen 1:0-Triumph über den SK Adnet hat der SV Bürmoos die Leaderposition in der Salzburger Liga eingenommen. Die beste Defensive der Liga (bis dato nur neun Gegentreffer) spielte bereits zum neunten Mal zu Null. Den Goldtreffer steuerte Lazar Ugrinovic bei.

Hohe Außentemperatur setzte Akteuren zu

"Wir sind gut gestartet und haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", zeigte sich SVB-Dompteur Daniel Buhacek überglücklich. Den Lohn für die Arbeit holten sich die Flachgauer bereits in Minute sieben ab, als Suljic nach einem herrlich vorgetragenen Angriff einen Flankenball auf Kollege Ugrinovic schlug und dieser per Kopf auf 1:0 stellte. Aufgrund der noch ungewohnten Hitze gab's in der weiteren Folge viel Leerlauf. Messner verpasste mit seinem Kopfball kurz vor der Pause die Möglichkeit aufs 2:0.

"Jetzt sind wir Spitzenreiter"

Messner sollte gleich nach Wiederbeginn neuerlich im Fokus stehen. Wieder gab's für den Bürmooser Offensivgeist eine vielversprechende Kopfballgelegenheit - auf der Anzeigetafel blieb jedoch weiter der Einser stehen. "Das hätte die Vorentscheidung sein müssen", trauerte Buhacek dem ausgelassenen Sitzer nach. Ein gefährlicher Volley der Adneter trieb den Puls im heimischen Lager noch einmal in die Höhe - am Ende wurde der Karren allerdings unbeschädigt in der Garage abgestellt. "Es war nicht unser bestes Spiel. Wir haben aber auch einige gute Phasen gehabt. Jetzt sind wir Spitzenreiter", jubelte Buhacek über die Eroberung des Liga-Throns.

