Klare Sache! Seekirchen feiert Kantersieg bei Schlusslicht Adnet

Details Samstag, 30. September 2023 08:42

Auf dem Sportplatz in Adnet sind am gestrigen Freitagabend zwei Welten aufeinandergetroffen. Während es den Anschein hatte, als wäre das Tabellenschlusslicht mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden, präsentierte sich der SV Seekirchen von seiner besten Seite. Am Ende durften die Wallerseer einen deutlichen 5:0-Auswärtserfolg bejubeln.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Seekirchen ließ im Tennengau keine Zweifel aufkommen

"Das Ergebnis sagt alles aus. Adnet hat einen schlechten, wir hingegen einen guten Tag erwischt", fasste Seekirchen-Coach Mario Lapkalo die Freitagabendpartie kurz und prägnant zusammen. Die Flachgauer, die nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation als klarer Favorit in dieses Match gegangen waren, lagen zur Halbzeitpause dank eines Pär-Treffers (16.) noch knapp in Front, nur um aus den Hausherren in den zweiten 45 Minuten Kleinholz zu machen. Büchele (46.) und Aigner (49.) mit einem Blitzstart, Brugger (65.) sowie ein Eigentor von Adnet-Boy Leitner (75.) sorgten unterm Strich für glasklare Verhältnisse. Äußerst hübsch war Aigners Volltreffer zum zwischenzeitlichen 0:3 - der SVS-Offensivgeist traf nahezu von der Eckfahne. "Der hat sich genau hinter dem Goalie ins lange Eck gesenkt", staunte auch Lapkalo nicht schlecht. Ob Aigners Kunststück in dieser Form beabsichtigt war, wird am ein oder anderen Fußballstammtisch wohl noch distkutiert werden. Lapkalo ist sich sicher, meinte mit Augenzwinkern: "Den wollte er so."

