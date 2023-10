Goalie Ikuepamitan bewahrt Bramberg vor punktelosem Städtetrip

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 12:07

In der 10. Runde der Salzburger Liga hat die TSU Bramberg dem SAK 1914 ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt. Am Ende des Tages durften sich die Oberpinzgauer bei Schlussmann Ayotunde Ezekiel Ikuepamitan bedanken, der die Nonntaler mit tollen Paraden um den Sieg gebracht hatte.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA

Dominante SAKler belohnten sich nur bedingt

Die Bramberger, die ihren letzten Liga-Dreier in der allerersten Runde gefeiert hatten und acht Spiele en suite sieglos geblieben waren, brachten sich auswärts beim SAK schnell auf die vermeintliche Siegerstraße. In der 6. Minute bewies Yildirim die nötige Übersicht, legte auf Iacona ab, der die Kugel staubig im linken unteren Eck versenkte. Just nachdem die Blau-Gelben ab Minute 20 das Kommando übernommen hatten, traf Stjepanovic nach Hager-Assist zum 1:1-Ausgleich (22.).

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie recht einseitig. Die Nonntaler drückten wie wild auf den Führungstreffer, bissen sich allerdings am sensationellen Keeper der Bramberger ein ums andere Mal die Zähne aus. Trotz langer Überlegenheit und bester Möglichkeiten musste sich das Zeyringer-Kollektiv schlussendlich mit einem Remis begnügen.

