Kein Sieger im Neo-Trainer-Duell

Details Samstag, 23. September 2023 21:30

Der UFV Thalgau und der USC Eugendorf haben sich im Zuge der 9. Runde mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Dabei hatten Thalgaus Alexander Schlintl und Eugendorfs Mario Messner ihr Debüt auf der jeweiligen Trainerbank gefeiert.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Momentum auf Eugendorfer Seite

Sowohl Thalgau, als auch Eugendorf hatte erst vor kurzem den Übungsleiter ausgetauscht. Im Duell der beiden Neo-Trainer, das von gut 300 Besuchern begleitet worden war, gingen die Grün-Weißen nach einer verjuxten Omanovic-Chance durch Feldinger relativ früh in Führung (12.). "Da haben die Eugendorfer einen Stellungsfehler von uns eiskalt ausgenutzt", knurrte Schlintl. Dem nicht genug sollte später ein missglückter Klärungsversuch zum 0:2 führen: Sturmspitze Mayr drückte das Leder volley in die Maschen. "In der ersten Halbzeit waren wir gut, haben die Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, super umgesetzt", konnte Messner mit dem Auftritt seiner Eugendorfer zufrieden sein.

Stark verbesserte Thalgauer

Nach dem Pausentratsch zeigte sich ein komplett anderes Bild. Während die Thalgauer mit dem Rücken zur Wand stehend eine Reaktion zeigten, förmlich mit dem Messer zwischen den Zähnen aus der Kabine kamen, hatten die Gäste kaum bis gar keinen Zugriff mehr. "Wir sind dann nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen", stöhnte Messner. Fast schon logisch, dass der Meister der Vorsaison durch einen Doppelpack von Mrkonjic (60., 81.) auch zahlenmäßig zurück in die Partie fand. Im Finish hatten beide Teams ihren Matchball. Hüben bewahrte Erol seine Crew vor Gegentreffer Nummer drei, drüben verpasste Kreuzer nach einem Querleger. "Unterm Strich sind wir mit dem 2:2 gut davongekommen", war's für Messner dann doch ein eher schmeichelhafter Punktgewinn. "Heute sind wir definitiv an unserer Chancenverwertung gescheitert", fand Pendant Schlintl.

