Grödig und Seekirchen trennen sich torlos

Details Samstag, 14. Oktober 2023 08:20

Der Schlager der Runde zwischen dem Vierten SV Grödig und dem Zweiten SV Seekirchen ist mit einem 0:0-Unentschieden zu Ende gegangen. In einem fehleranfälligen Verfolgerduell hatten nicht nur die Tore, sondern auch die nötige Würze gefehlt.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Kuchl-Jäger teilten sich die Punkte

In der jüngsten Vergangenheit war Seekirchen mit fünf Siegen in fünf Aufeinandertreffen zu Grödigs Angstgegner mutiert. Im Spitzenspiel der 12. Runde sollten die knapp 180 Besucher nicht wirklich auf ihre Kosten kommen. "Beide Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert und überraschend viele individuelle Fehler gemacht", analysierte Seekirchen-Übungsleiter Mario Lapkalo. In der ersten halben Stunde hatten die Grödiger Oberwasser, gaben das Zepter bis zur Halbzeitpause allerdings aus der Hand. "Wegen unnötigen Aktionen wie Dribbeln im Gefahrenbereich", erzählte Grödig-Dompteur Arsim Deliu. Weil hüben wie drüben die zwingenden Torchancen fehlten, ging's torlos in die Kabinen.

Obwohl die Wallerseer nach der Pause bei Ecken und Freistoßflanken viel Gefahr ausstrahlt und die Grödiger nach Möglichkeiten durch Völkl und Surr mit der Führung geliebäugelt hatten, blieb's unterm Strich beim 0:0. "Im Endeffekt hat der letzte Punch gefehlt. Dass wir kein Tor bekommen haben, war das Gute dabei. Den einen Punkt nehmen wir mit", sagte Lapkalo. "Eine klassische 0:0-Partie", fügte Pendant Deliu hinzu.

