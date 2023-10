"Sind froh über Punkt" - Anif remisiert in Nonntal

Details Samstag, 14. Oktober 2023 14:32

Trotz zweimaliger Führung hat sich der USK Maximarkt Anif im Gastspiel beim SAK 1914 mit einem 2:2-Unentschieden begnügen müssen. Darüber waren die Vorstädter aber letztendlich froh, zumal im Laufe der zweiten Halbzeit die Leistungskurve nach unten gezeigt hatte.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Anifer Lockpässe brachten die gewünschte Ernte

"Wir hatten eine klare Spielidee und haben diese in der ersten Halbzeit gut umgesetzt", fand Anif-Coach Andreas Berktold. Gezielt wollten die Anifer ihre Kontrahenten aus der Reserve locken, um im Anschluss in Form eines berühmt-berüchtigten tödlichen Passes eiskalt zuzuschlagen. Beim 0:1 durch Moser (8.) sowie später beim 0:2 durch Mühlbauer (48.) sollte dieser Plan voll aufgehen. "Erst haben wir den Lockpass gespielt, dann den hohen Ball über die Kette", ging Berktold ins Detail. Zwischen den beiden Anifer Goals hatte Resch den Ausgleich erzielt (31.).

Kein Sieger in Nonntal

Apropos Ausgleich: Den zweiten an diesem Fußballabend erzielte Gallei in Minute 71. "Ein blödes Gegentor", knurrte Berktold, der das Unheil aber schon auf sich und seine Truppe zukommen gesehen hatte. "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir zu viel auf Ballbesitz gespielt. Gegen eine Mannschaft, die energisch presst, ist das oft der falsche Ansatz." Am Ende nahmen die Anifer den einen gewonnenen Zähler liebend gerne mit. "Wir sind froh über den Punkt, der in unserer Situation natürlich sehr wichtig ist. Leider sind wir nocht nicht so weit, um einen Plan vom Anfang bis zum Ende durchziehen zu können. An dem werden wir speziell im Winter arbeiten."

