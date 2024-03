Finale Siezenheim-Offensive überstanden: Eugendorf rettet Schäfchen ins Trockene

Details Sonntag, 24. März 2024 12:04

Nach dem knappen 2:1-Heimerfolg am vergangenen Spieltag über Henndorf hat der USC Eugendorf dieses Mal in Siezenheim - ebenfalls mit 2:1 - hauchzart die Oberhand behalten. Dabei mussten die Grün-Weißen eine Alles-oder-nichts-Schlussoffensive der Urbanek-Jungs überstehen.

Fotocredit: TSU Bramberg/MoTo (ARCHIVBILD)

Eugendorf mit dem nötigen Spielglück

"Wenn du in Siezenheim gewinnst, hast du grundsätzlich was richtig gemacht", wusste Eugendorf-Übungsleiter Mario Messner über die Heimstärke der Siezenheimer Bescheid. In einem Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten waren die Eugendorfer im Endeffekt der glückliche Sieger. "Zum Schluss gab's eine volle Druckphase der Siezenheimer, die wir Gott sei Dank gut überstanden haben", schnaufte Messner tief durch. Bitter für die drückenden Hausherren: Groiss verballerte einen Strafstoß. Somit retteten die Grün-Weißen den knappen Vorsprung über die Ziellinie.

Erfolgsmomente dank professioneller Einstellung

In den ersten 45 Minuten lagen die Vorteile auf Seiten der Gäste - Christopher Mayr brachte die Seinigen in Minute 39 in Front. "Der weite Ball auf Chris war einstudiert. Den hat er super mitgenommen und dann toll abgeschlossen", verriet Messner. Nach der Pause gaben schließlich die Platzherren den Ton an. Nicht von ungefähr, dass Maximilian Breitenthaler zum 1:1-Ausgleich abdrückte (66.). Weil aber der eingewechselte Marco Thaller mit seinem schwächeren linken Fuß die Rübe von Kollege Lauritz Költringer fand, dieser per Kopf auf 1:2 stellte (73.), bog Eugendorf doch noch auf die Siegerstraße ein. "Darüber sind wir natürlich sehr froh", sagte Messner, der im gleichen Atemzug das tolle Engagement seiner Schützlinge hervorhob: "Wir sind eine Truppe - das zeichnet uns derzeit aus. Jeder gibt alles, keiner lässt sich hängen." Mit dem zweiten Sieg im zweiten Frühjahrsspiel kletterten die Messner-Boys in der Tabelle auf Platz sechs. Abstiegssorgen scheinen mittlerweile Schnee von gestern zu sein.

