Nach langen 187 Tagen: Grödig beendet Liga-Flaute

Seit 3. November 2023, seit dem 4:0-Heimsieg gegen Puch war der SV Grödig in der Salzburger Liga ohne Sieg geblieben. 187 Tage später konnte der ehemalige Bundesligist die Durststrecke mit einem Last-Minute-Sieg über den SV Bürmoos, der übrigens fast eine komplette Halbzeit lang mit zehn Mann auskommen musste, für beendet erklären.

Foto: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Platzverweis sorgte für lange SVB-Unterzahl

"Am Ende des Tages war's nicht unverdient, weil wir auch vor dem Platzverweis die bessere Mannschaft waren und die besseren Chancen hatten", erzählte Grödig-Coach Arsim Deliu - merkbar erleichtert. Nachdem in der ersten Halbzeit Volltreffer Fehlanzeige geblieben waren, setzte es für die Gäste aus Bürmoos nach dem Seitenwechsel einen frühen Nackenschlag. In Minute 48 sah der gelbverwarnte Manuel Jung wegen Foulspiels die Ampelkarte und musste vorzeitig unter die Dusche.

Grödiger belohnten sich spät

Aus der numerischen Überlegenheit konnten die Deliu-Schützlinge nicht sofort Kapital schlagen. "Wir haben circa zwanzig Minuten gebraucht, um uns zurechtzufinden. Es war ein zäher Kampf", stöhnte der Übungsleiter, der die richtig hochkarätigen Möglichkeiten erst in der Schlussviertelstunde beäugte. Die Platzherren, denen trotz finalem Dauerdruck schön langsam die Zeit davongelaufen war, stachen in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zu. Nach einem Eckball stand Kapitän Robert Völkl goldrichtig und drückte das Leder zum 1:0-Sieg über die Linie. Für Grödig war's der erste volle Erfolg seit 187 Tagen. "Endlich", fiel auch Deliu ein großer Stein vom Herzen.

