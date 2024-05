Heimsieg per Turnaround: SV Seekirchen bezwingt SV Grödig

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:03

In einer spannenden Begegnung der 27. Runde der Salzburger Liga setzte sich SV Seekirchen knapp mit 2:1 gegen SV Grödig durch. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Chancen, die das Spannungslevel bis zum Schluss hoch hielten. Nach einer Führung der Gäste drehten die Heimischen auf und sorgten per Trendumkehr für einen Heimsieg.

Erste Halbzeit: Von einem langsamen Start zum spannenden Ausgleich

Das Spiel begann mit einem sofortigen Druck des SV Grödig, der bereits in der achten Minute ihre erste Topchance hatte. SV Seekirchen fand schwer ins Spiel. In der 26. Minute brachte Bleobard Muslijia den Gast mit einem präzisen Schuss in Führung. Das Tor löste eine Drangphase der Heimmannschaft aus, die in der 45. Minute durch Lukas Würtinger mit einem Ausgleichstor belohnt wurde. Kurz vor der Halbzeitpause war für das Heim-Team noch eine Chance durch Fabian Büchele zu verzeichnen, doch es blieb beim 1:1.

Die zweite Halbzeit: Ein Kopfball entscheidet das Spiel für Seekirchen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste geendet hatte. SV Seekirchen übernahm mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 54. Minute brachte ein Kopfball von Fabian Büchele die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft hatte ihrerseits in der 69. Minute die Möglichkeit, den Vorsprung zu erhöhen, vergab jedoch vierfach die Chance auf das 3:1.

SV Grödig antwortete mit einer Riesenchance durch Surr in der 78. Minute, konnte jedoch den Ausgleich nicht erzielen. Trotz sechs zusätzlicher Minuten gelang es SV Grödig nicht, das Ausgleichtor zu erzielen, und SV Seekirchen konnte einen wichtigen „Arbeitssieg“ feiern.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bene erstellt.

