USC Eugendorf setzt sich mit 3:1 gegen Schlusslicht SK Adnet durch

Am Freitagabend, im Zuge der 27. Runde in der Salzburger Liga, sicherte sich der USC Eugendorf zu Hause einen souveränen 3:1-Sieg gegen den SK Adnet. Trotz eines späten Tores von Adnet dominierte Eugendorf das Spiel von Anfang an und behauptete sich mit einer starken Teamleistung.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann energisch mit einem frühen Tor von Christopher Mayr in der 7. Minute, der nach einer gut durchdachten Vorbereitung von Daniel Reichl den Ball sicher im Netz unterbrachte. Diese frühe Führung gab Eugendorf sichtlich Auftrieb, und das Team zeigte sich von seiner besten Seite. In der 44. Minute konnte Maximilian Gsenger nach einem Getümmel im Strafraum den Ball zum 2:0 einschieben. Trotz einiger Bemühungen von Adnet, ins Spiel zurückzufinden, blieben gefährliche Chancen auf deren Seite Mangelware. Eugendorf hingegen spielte konsequent und ließ kaum Möglichkeiten zu, was die 2:0-Führung zur Halbzeit rechtfertigte.

Eugendorf behält die Kontrolle und Adnet erzielt Ehrentreffer

Nach der Pause änderte sich wenig am Bild des Spiels. Eugendorf kam unverändert aus der Kabine und setzte seine dominante Spielweise fort. In der 53. Minute erhöhte Christopher Mayr mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 und schien damit das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Adnet, das bis dahin ohne nennenswerte Torchance blieb, kam in der 90. Minute zu seinem Ehrentreffer. Thomas Reindl, erst kurz zuvor eingewechselt, nutzte die erste echte Chance für Adnet und traf zum 3:1. Trotz dieses späten Tores konnte Adnet die Niederlage nicht mehr abwenden.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne weitere Aufreger, und Eugendorf sicherte sich verdient drei Punkte.

Salzburger Liga: Eugendorf : Adnet - 3:1 (2:0)

90 Thomas Reindl 3:1

53 Christopher Mayr 3:0

44 Maximilian Gsenger 2:0

7 Christopher Mayr 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Patrick Gruber erstellt.

