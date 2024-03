Dominic Perterer, FC Hochfilzen: „Zum 30. Geburtstag ist der Titel unser Ziel!“

Details Samstag, 02. März 2024 00:31

Es geht recht eng zu an der Tabellenspitze der 1. Klasse Ost vor dem Start der Rückrunde am vorletzten Märzwochenende. Reith führt vier Punkte vor dem FC Tyrolon Hochfilzen, der 2024 dreißig Jahre alt wird. Der Titel wäre ein Grund, doppelt feiern zu können und damit auch in die Bezirksliga aufzusteigen. Aber auch Platz zwei würde zum Aufstieg reichen, es wird allerdings knapp zugehen. Hochfilzen startet bereits am 22. März 2024 mit dem Schlager in Ellmau in die Rückrunde.



Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Dominic Perterer: „Mein Papa.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Dominic Perterer: „Mit Ausnahme von der SPG St. Ulrich / Hochfilzen (Landesliga, 2. Klasse Ost) bin ich seit 1998 beim FC Hochfilzen, die Loyalität kommt ja ohnehin schon oft viel zu kurz!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Dominic Perterer: „Mein Papa und unser aktueller Trainer Marcel Müllauer!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Dominic Perterer: „Fußball hat für mich nach meiner Familie einen sehr hohen Stellenwert.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Dominic Perterer: „Der Aufstieg in die 1. Klasse Ost im Jahr 2009/10 und vor allem der Meistertitel im Jahr 2018/19 in der 2. Klasse Ost.“

Bisheriges Karrieretief?

Dominic Perterer: „Der Abstieg in die 2. Klasse Ost im Jahr 2016/17!“

Foto: Nuaracher Nachrichten

Warum spielst du gerade beim im Team von Hochfilzen?

Dominic Perterer: „Überzeugende junge und motivierte Mannschaft. Meine Familie (Frau und Kinder) fühlen sich auf unserem Fußballplatz auch richtig wohl. Und ein weiterer Grund ist unser Trainer.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Dominic Perterer: „Unkompliziert, einfach, perfekter Fußballplatz, probieren alles zu ermöglichen, keine Bezahlung! Leider auch in unserer Liga schon oft anders!“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Dominic Perterer: „Meistertitel zum 30-jährigen Vereinsjubiläum!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Dominic Perterer: „Körperliche Verfassung der einzelnen Mannschaften enorm gesteigert, teilweise auch sehr guter Fußball, leider aber sehr viele 1b-Mannschaften.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Dominic Perterer: „FC Hochfilzen!“

Deine Meinung zum VAR?

Dominic Perterer: „Ganz okay, allerdings sehr ausbaufähig. Es fehlt die Möglichkeit mit einer sogenannten "Challenge" (Trainerentscheid), das würde ich besser finden. Ohnehin machten die Schiedsrichter und Assistenten ohne VAR sehr wenig Fehler. Mit dem VAR darf es normalerweise keine Fehlentscheidungen geben - leider gib es die trotzdem!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Dominic Perterer: „Ich finde, der Fußball sollte so belassen werden, wie er ist!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Dominic Perterer: „So wie ich es aus meinem Verein sehe, finde ich, dass der Fußball einen sehr guten Zustrom an Kindern hat.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Dominic Perterer: „Dauernde Änderung des Regelwerks zum Beispiel die Regeln rund um das Handspiel.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Dominic Perterer: „Familie, Skifahren, Langlauf!“