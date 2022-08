Analyse vom Coach von Uderns nach Sieg in Thiersee: „Letzter Tabellenplatz hat uns angespornt“

Details Montag, 08. August 2022 13:26

SVG Uderns konnte in der zweiten Runde der 1. Klasse Ost den Schalter umlegen, hat nach der Auftaktniederlage gegen Mayrhofen II beim SV Thiersee II mit 2:0 gewonnen. Coach Daniel Schwemmberger analysiert für unsere LeserInnen die neunzig Minuten.

Tolles Comeback von Markus Rieser

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Für uns war Wiedergutmachung angesagt, hatten wir doch den Saisonstart gegen Mayrhofen 1b total verhaut. Der letzte Tabellenplatz schien uns angespornt zu haben, denn man merkte den Biss meiner Mannschaft von der ersten Sekunde an. Nach einer Standardsituation schafften wir es mit 1:0 in Führung zu gehen. Markus Rieser staubte trocken ab. Danach hatten wir einige gute Offensivaktionen, welche wir aber allesamt nicht nutzen konnten. Wir taten uns vor allem beim letzten Pass relativ schwer und verloren dort ein ums andere Mal den Ball. So schaffte es Thiersee 1b auch einen gefährlichen Konter gegen uns zu fahren. Gott sei Dank konnten wir diesen Angriff blocken. Mit der knappen aber verdienten Führung ging es in die Pause.

Es war uns klar, dass wir in der zweiten Halbzeit ein zweites Tor erzielen müssen, um es nicht zur Zitterpartie werden zu lassen. Das gelang uns auch. Abermals war es Markus Rieser, der nach seiner langen Verletzungspause zuschlug und das 2:0 erzielte. Ähnlich wie in Halbzeit eins war es ein Abpraller nach einem Freistoß, welchen Markus eiskalt verwertete. Welch ein tolles Comeback für ihn und äußerst wichtig für meine Mannschaft. Mit der Einwechslung von Paul Hell und Michael Garber schafften wir es dann, ab der 66. Minute, nochmal neuen Schwung in die Partie zu bringen, jedoch flachte das Spiel von Minute zu Minute ab und wir konnten nur noch wenige nennenswerte Angriffe erspielen. Da aber auch Thiersee 1b an diesem Tag wenig entgegenzusetzen hatte, blieb es beim verdienten 2:0 Auswärtssieg.

Großer Respekt an das Team von Andreas Kuen und Johann Fuchs, welches mit einer extrem jungen Mannschaft spielte und eine gute Leistung zeigte. Aber auch meiner Mannschaft möchte ich gratulieren. Wir schafften es den Schalter umzulegen und belohnten uns mit dem ersten Saisonsieg. Jedoch wird es gegen Hochfilzen nochmals eine Steigerung brauchen, um erneut voll punkten zu können.

Anstoß für das nächste Heimspiel ist am Samstag, dem 13.8.2022 um 18:00 Uhr! Wir würden uns über viele Fans freuen.

Beste Spieler SVG Uderns: Markus Rieser (Stürmer), Daniel Rieser (Innenverteidiger)