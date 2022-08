Reith gegen Kirchbichl II und Going gegen Tux in der Analyse

Details Montag, 08. August 2022 15:34

Der FC Tux und der FC Elektro Achorner Reith treffen in der kommenden Runde der 1. Klasse Ost aufeinander – Ankick ist am 13. August 2022 um 18 Uhr. Wir blicken aber noch einmal zurück auf die letzte Runde mit einer Analyse der Partien zwischen Reith und Kirchbichl II bzw. dem Duell Going gegen Tux.

Unglückliche Niederlage von Reith gegen Kirchbichl II

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Kirchbichl startete besser in die Partie, in den ersten dreißig Minuten tat sich Reith schwer ins Spiel zu kommen. Die Gäste konnten aber nichts Zählbares aus der Überlegenheit lukrieren. Ab der 30. Minute kamen die Hausherren besser in die Begegnung und konnten auch die eine oder andere Möglichkeit vorfinden, es ging aber mit einem 0:0 in die Halbzeit.Die zweite Hälfte begann ausgeglichen. In der 73. Minute konnte Reith durch eine schöne Einzelaktion durch Julian Brandner in Führung gehen. Das Spiel kippte nun immer mehr auf die Seite der Heimmannschaft. Man hätte die Chancen auf das 2:0 nützen müssen, aber so kamen die Gäste in der 81. Minute glücklich zum Ausgleich. Ein weiter Abschlag des gegnerischen Tormann fand direkt den Weg ins Tor. Dieser Ausgleich brachte Kirchbichl wieder zurück ins Spiel. Und so konnten die Gäste in der 89. Minute durch einen Eckball sogar noch den Siegtreffer erzielen – Torschütze war Christan Hagleitner.Nach dem Spielverlauf wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Wir müssen uns aber auf jeden Fall vorwerfen, an diesem Tag nicht frisch genug gewesen zu sein und nicht unser Leistungsvermögen ausgeschöpft zu haben.

Spielanalyse Going gegen Tux aus der Sicht von Tux

Nach der harten Cupschlacht gegen den Landesligisten Jenbach, wartete am ersten Samstag im August in der Liga ein schweres Auswärtsspiel beim SC Going.

Stark angeschlagen und etwas dezimiert startete man die Partie in Going und man kam in der Anfangsphase überhaupt nicht in die Partie, welche die Heimmannschaft im Griff hatte. Diese konnte sich schon in den ersten Minuten einige Chancen durch Distanzschüsse herausarbeiten. Tux tat sich sichtlich schwer, nennenswerte Aktionen zu erarbeiten. Die gefährlichste Aktion von Tux war ein Freistoß von der Seite, den Tipotsch nur um Millimeter verpasste. Mit einem glücklichen 0:0 ging es in

die Halbzeitpause.

Tux war gewillt es in Halbzeit zwei besser zu machen, aber es funktionierte an diesem Tag einfach wenig bis gar nichts. In der 51. Minute gelang Going - nach einem Ballverlust der Tuxer Mannschaft - das verdiente 1:0 durch Luca Pletzer. Going ließ im Anschluss nicht locker und konnte nach zehn Minuten den Vorsprung erhöhen, Torschütze zum 2:0 war Johannes Platzer. Tux probierte nochmals den Anschlusstreffer zu erzielen, allerdings fehlte vor allem im Passspiel die Präzision. Ein Elfmeter in der 85. Minute, welchen Grosser für Tux vergab, war sinnbildlich für einen gebrauchten Tag des FC Tux.

Fazit: Eine verdiente Niederlage für unsere Mannschaft, welcher das Cupspiel vom Dienstag noch schwer in den Knochen lag. Eine Schattenseite des Tirol Cup, danke an alle Zuschauer, welche uns in Going wieder zahlreich unterstützten! Nun heißt es weitermachen und nicht die Köpfe in den Sand zu stecken! Kommende Woche wartet schon das nächste harte Programm auf unsere Jungs. Am Samstag, dem 13. August 2022, treffen wir um 18 Uhr im Alpenstadion auf Reith/Kitzbühel und nur zwei Tage später wartet mit Schwoich der nächste Landesligist im Kerschdorfer Tirol Cup auf den FC Tux!