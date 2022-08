Ellmau gewinnt auch die zweite Partie in Buchau – Hochfilzen bezwingt Ebbs II

Details Montag, 08. August 2022 01:04

Nach zwei Partien der 1. Klasse Ost haben noch zwei Mannschaften die weiße Weste an. Der SC Going gewinnt gegen den FC Tux mit 2:0, ebenso gewinnt der SC Fabels Ellmau auswärts gegen den FC Achensee mit 2:0. Der FC Hochfilzen fährt gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs II den ersten Sieg ein – 2:1 das Ergebnis nach neunzig Minuten.

Hochfilzen bezwingt Ebbs II in spannender Partie

Florian Wörter, Trainer FC Hochfilzen: „Nächstes schwieriges Heimspiel gegen Ebbs! Uns fehlten an diesem Wochenende fünf Stammspieler, daher musste ich auf vielen Positionen umstellen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft auf den Platz geschickt. Von Anfang an sind wir sehr dominant aufgetreten, Ebbs hatte in der ersten Halbzeit keine Torchance. In der siebenten Minute ein Freistoß aus dem Halbfeld, unser Kapitän Ronny Waltl - der wieder einmal überragend war - macht das 1:0. Nach diesem Treffer viele Chancen für meine Mannschaft, aber kein weiteres Tor, somit blieb es beim 1:0 zur Pause.

Sehr guter Start in die zweite Halbzeit – Riesenchance – wir machen das 2:0 nicht. Im Gegenzug dann ein Fehler in der Hintermannschaft und Ebbs gelingt das 1:1 aus dem Nichts – Torschütze Alexander Haslacher. Meine Spieler waren geknickt, mussten zehn Minuten aufpassen, dass wir nicht noch einen weiteren Treffer bekommen. Dann endlich die Erlösung – ein Riesenfehler von Ebbs, den unsere Nummer 18, Elias Rothmaier, sofort ausnützt und den Ball in der 87. Minute souverän im Tor der Gäste unterbringt. Wichtiger erster Sieg, mit einer jungen Mannschaft, den wir leider letzte Woche noch verpasst haben, der aber absolut möglich gewesen wäre.“

Beste Spieler FC Hochfilzen: Ronny Waltl (ZM), Manuel Foidl (ST), Samuel Mayrl (IV)

Ellmau gewinnt in Buchau

Manuel Mayr, Trainer SC Fabels Ellmau: „Eine sehr ausgeglichene erste Hälfte mit kaum Torchancen. Wir sind dann sehr gut aus der Halbzeit gekommen und mit einer sehr schönen Einzelaktion hat uns Christoph Lechner in der 48. Minute in Führung gebracht. Wir hatten Möglichkeiten auf das 2:0, aber dann kam die Heimelf besser ins Spiel. Erst in der 82. Minute war dann alles klar – das 2:0 durch Stanko Ljiljak für meine Mannschaft. Die Heimelf hat mit sehr vielen weiten Bällen agiert, wir haben verdient gewonnen. Unser junger Goalie, Tobias Sojer, hat eine sehr gute Partie gespielt, das war auch sehr erfreulich!“