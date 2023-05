Der Thriller zwischen Tux und Kirchbichl II in der Analyse – Volleyschuss des Spielertrainers bringt Achensee Dreier in Thiersee

Details Montag, 01. Mai 2023 19:55

Unglaublich dramatisches Duell in der 19. Runde der 1. Klasse Ost zwischen dem Sparkasse FC Tux und dem SV Kirchbichl II. Die jungen Kicker von Kirchbichl verkaufen sich gegen den Tabellenzweiten teuer, verlieren aber im Finish knapp mit 3:4. Leader Uderns verteidigt die Punkte Vorsprung auf Tux mit einem 5:3 Erfolg gegen St. Johann II. Neu auf Platz drei Ellmau – 2:1 gegen Going! Mayrhofen II fällt durch ein 2:3 zu Hause gegen Hochfilzen auf Tabellenplatz vier zurück. Der FC Achensee dominiert gegen Thiersee II die erste Hälfte, trifft aber nicht. Ein Duell auf Augenhöhe in Halbzeit zwei, Achensee gewinnt am Ende 2:1.

Unglaubliche Dramatik im Spiel zwischen Tux und Kirchbichl II

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Am 30. April 2023 traf die Rausch-Elf auf den SV Kirchbichl. Auf dem Papier waren wir der klare Favorit, allerdings war man aufgrund des Erfolges der jungen Kirchbichler Truppe letzte Woche am Achensee gewarnt.Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das so wichtige Spiel. In der 19. Minute konnte Bastian Mosser einen Konter zur 1:0-Führung, für die Gäste verwerten. Ein Nackenschlag für den FC. Einen Erler Freistoß wehrte der Kirchbichler Torwart direkt nach vorne ab und Kreidl erzielte das 1:1. Tux hatte die Partie nun unter Kontrolle und drückte auf die Führung. Leider konnten einige Chancen nicht verwertet werden. Mosser brachte die Gäste in einer Drangphase von Tux wieder in Front. Dieser Treffer brachte unsere Mannschaft sichtlich aus dem Konzept. Kurz vor der Pause konnte Kreidl mit seinem zweiten Treffer den so wichtigen Ausgleich erzielen.In der zweiten Halbzeit drückte Tux nun auf den Führungstreffer und bei zwei Stangenschüssen fehlten nur wenige Zentimeter. Im Gegenzug dazu schnürte Mosser den Hattrick und brachte die Gäste somit wieder in Führung. Im Anschluss kam Tux zu wenigen Möglichkeiten, steckte den Kopf aber nicht in den Sand. Zehn Minuten vor dem Ende erzielte Pfister per Kopf den erneuten Ausgleich. Anschließend kam es zu unglaublichen Szenen im Alpenstadion. Der Ball flog wie beim Flipper durch den Kirchbichler Strafraum und Grosser drückte den Ball irgendwie über die Linie. Spiel endgültig gedreht. Ekstase pur. Die Jubelszenen vor rund 300 Zuschauern werden allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben! Die letzten Minuten des Spiels probierte Kirchbichl noch einmal alles nach vorne zu werfen, aber es blieb beim 4:3.

Fazit: Unglaublich, was unsere Mannschaft Woche für Woche für eine Moral beweist. Zum vierten Mal liegen wir im Frühjahr mit 0:1 zurück und zum dritten Mal gewinnen wir so ein Spiel. Ein ganz spezieller Dank geht an alle Zuschauer und die Bundesmusikkapelle Tux, die in der Halbzeit für ein ganz spezielles Programm sorgte. Ein Riesenlob an unser Team!

Nächsten Samstag, dem 6. Mai 2023, wartet ein ganz schweres Auswärtsspiel am unbeliebten Kunstrasen in Maurach auf unsere Elf! Wir freuen uns auf eure Unterstützung!“

Spielanalyse aus der Sicht von Kirchbichl

Dreimal geführt und doch denkbar knapp verloren! Unsere Youngsters liefern auswärts gegen den Tabellenzweiten vom FC Sparkasse Tux einen tollen Fight!

Am Ende müssen unsere extrem ersatzgeschwächten Jungs aber leider dem für ein 1. Klasse Ost Match enorm hohen Tempo Tribut zollen. Aus einer 3:2-Führung wird in den letzten Minuten noch eine 3:4-Niederlage! Tragischer Held: Unser Dreifach-Torschütze Bastian Mosser. Trotzdem sind wir megastolz auf unsere junge Truppe! Weiter so! (Quelle: SV Kirchbichl, facebook)

Achensee gewinnt ein spannendes Spiel in Thiersee

Özkan Yayar, Trainer FC Achensee: „In der ersten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft, aber wir haben leider unsere Chancen nicht genützt. Zur Pause hätte es locker 3:0 oder 4:0 stehen können. Es ging aber torlos in die Pause. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Tobias Eder gelingt unsere Führung gerade als ich mich für meinen Einsatz umgezogen habe. Nur sechs Minuten später allerdings das 1:1 durch Thomas Thaler. Ich konnte dann mit einem Volleyschuss in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielen. Dieses Spiel hätten aber beide Mannschaften gewinnen können!“

