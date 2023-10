Klare Erfolge von Ellmau in Going und von St. Johann II in Schwoich

Details Montag, 16. Oktober 2023 16:57

In der 11. Runde der 1. Klasse Ost war der Tabellenzweite FC Hochfilzen spielfrei und der SC Fabels Ellmau konnte mit einem 5:1 beim SC Going bis auf einen Punkt an Hochfilzen heranrücken. Der SK St. Johann II gestaltete das Trainerdebüt von Christian Jöchl erfolgreich – ein 4:0 Erfolg beim FC Riederbau Schwoich II und damit nur mehr zwei Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone. Leader Reith baut die Tabellenführung mit einem ungefährdeten 6:0 gegen Ebbs II auf vier Punkte aus.

Ellmau schiebt sich mit Sieg in Going an die Aufstiegszone heran

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Wir sind sehr druckvoll in die Partie gestartet und hatten bereits in den ersten fünfzehn Minuten mehrere hochkarätige Einschussmöglichkeiten, die aber vom Goinger Tormann stark gehalten worden sind. Die Führung durch Belmin Majetic war mehr als verdient und wunderschön herausgespielt. Wir haben es verabsäumt nachzulegen und so kam Going mit dem ersten Torschuss von Luca Pletzer zum Ausgleich.

Für Halbzeit zwei nahmen wir uns sehr viel vor, wollten an die ersten zwanzig Minuten anschließen und den Goingern unser Spiel aufzwingen. Wir hatten gleich nach Wiederanpfiff Glück, denn wir hätten auch gleich in Rückstand geraten können. Diesen Weckruf hatten wir benötigt, ab diesem Zeitpunkt war es ein Spiel auf ein Tor. Meine Mannschaft spielte sehr stark, ließ Going nicht mehr zurück ins Spiel und dominierte das Geschehen. Weitere Tore durch Roman Berger (2) und Markus Aufinger (2) sorgten für einen klaren Derby-Auswärtserfolg meiner Mannschaft!“

Gelungenes Trainerdebüt von Christian Jöchl von St. Johann II gegen Schwoich II

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Wir starteten ordentlich ins Spiel bis in der 16. Minute nach klarer Abseitsstellung, die der gegnerische Linienrichter und der Schiri übersah, die Gäste durch Felix Auer zur Führung trafen. Sehr ärgerlich! Danach wurde der junge Linienrichter gegen einen "Erfahreneren" ausgetauscht, der fehlerlos wachtelte! Wir spielten auf Augenhöhe, teilweise mit sehr guten Stafetten Richtung gegnerisches Tor, waren aber am Ende leider zu ungenau, hektisch oder trafen falsche Entscheidungen. Dem 0:2 durch Josef Gurschler und dem 0:3 durch Alexander Bliem gingen wilde Fehlpässe im Aufbauspiel voran, wobei zu berücksichtigen ist, dass unser Verteidiger zu dem Zeitpunkt stark unter Krämpfen litt. Vor dem 0:4 durch Felix Auer gab es aus meiner Sicht eine sehr fragwürdige Freistoßentscheidung, die auch die gegnerische Bank nicht verstand.

So kam es halt wieder zu einer Niederlage, die zu hoch ausfiel! Meine Mannschaft hat bis zum Schluss alles versucht, ein Tor zu erzielen, leider vergebens! Einstellung, Kampf und Leidenschaft waren klar erkennbar! Wir arbeiten weiter daran, den ersten Sieg einzufahren! Gratulation an den SK St. Johann II zum gelungenen Trainerdebüt!“

