Ellmau bleibt mit Kantersieg gegen Münster II an der Aufstiegszone dran

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 01:33

Das 5:0 des SC Fabels Ellmau gegen den SC Münster II in der 11. Runde der 1. Klasse Ost gibt sicher nicht ganz den Spielverlauf wieder. Speziell das 3:0 von Ellmau zur Pause schmeichelt sehr. Ellmau bleibt mit diesem Dreier an den Top-2 dran. Hochfilzen hat ebenso fünfundzwanzig Punkte wie Ellmau nach einem 2:1 in St. Johann am Konto. Vier Punkte mehr als Hochfilzen und Ellmau kann Leader Reith vorweisen. Der neunte Sieg bei zwei Remis – in Runde elf wird Kundl II zu Hause mit 4:2 bezwungen.

Aktuelles Formhoch bestätigt!

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Die ersten zwanzig Minuten gehörten ganz klar Münster, wir fanden überhaupt nicht ins Spiel und hatten das ein oder andere Mal Glück. Das 1:0 für uns durch Mladen Dusanic nach einem Eckball war sicherlich überraschend, aber hat uns sehr gut getan. Obwohl wir auch weiterhin nicht überzeugten, konnten wir die Münsterer etwas weiter von unserem Tor fernhalten. Dass es zur Halbzeit 3:0 stand, gibt sicherlich nicht den Spielverlauf wieder. Markus Aufinger in der 40. Minute und Christoph Lechner in der 45. Minute haben getroffen.

Zur zweiten Halbzeit hatten wir ein paar Änderungen vorgenommen und waren dadurch besser im Spiel. Auch Münster konnte das Spiel der ersten Halbzeit nicht mehr bestätigen, so konnten wir unsere Räume erkennen und diese auch bespielen. Weitere, teils schöne Tore von Markus Aufinger und Belmin Majetic waren die Folge. Es war absolut nicht unser bester Tag, diesen aber mit einem klaren 5:0 Heimsieg zu feiern, bestätigt unser aktuelles Formhoch!“

