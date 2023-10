Erster Sieg nach 38 Spielen für Schwoich II gegen Kundl II

Details Montag, 30. Oktober 2023 14:19

Der FC Riederbau Schwoich II konnte in der 13. Runde der 1. Klasse Ost eine lange Durststrecke beenden. Nach 38 Pflichtspielen gab es den ersten Sieg und zwar mit einem 3:1 gegen den SC Holz Pfeiffer Kundl II. Die Teams an der Tabellenspitze haben nichts anbrennen lassen. Leader Reith feiert einen knappen 1:0 Erfolg gegen Kirchdorf II, Verfolger Hochfilzen siegt gegen Ebbs II mit 3:0 und Ellmau gewinnt beim FC Achensee ebenfalls mit 3:0.

Harte Arbeit wird belohnt!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach der unglücklichen 3:2 Niederlage unter der Woche gegen Mayrhofen wollten wir unsere starke Vorstellung bestätigen und nach 38 Spielen ohne Sieg endlich den ersten Dreier vor toller Kulisse einfahren.

Nach sehr guter Anfangsphase verloren wir nach einer Verletzungsunterbrechung (gute Besserung an Lee Seebacher!) leider den Faden und kassierten nach Eigenfehler das 0:1 in der 15. Minute durch Mirnes Majetic. Wir steckten abermals nicht auf und kamen durch Daniel Kölli zum verdienten Ausgleich. Starke Aktion in der 28. Minute. So ging es in die Halbzeit mit einem gerechten Unentschieden.

In der 60. Minute nutzte erneut Daniel Kölli einen Abwehrfehler und schob eiskalt zur Führung ein! Anschließend gab es einige Halbchancen auf beiden Seiten, wobei wir schon ein leichtes Übergewicht hatten. Anders als "gewohnt" spielten wir klar weiter und so konnte in der 90. Minute nach Vorarbeit von Thomas Bichler Luis Schedler zum Endstand von 3:1 für Schwoich einschießen!

Gratulation an die Mannschaft und alle Beteiligten unseres Vereins, harte Arbeit wird belohnt!“

