Reith nach Sieg in Mayrhofen Winterkönig – Ellmau schießt sich gegen Thiersee II für Schlager in Reith ein

Details Montag, 06. November 2023 01:18

Am 4. November 2023 waren beim SC Fabels Ellmau bereits die Schneeschaufeln im Einsatz. Ab 17 Uhr ließ man dann aber den Gästen vom SV Thiersee II keine Chance und gewann 6:0. FC Team Höfinger Reith setzte sich bei der SVG Bründl Sports Mayrhofen mit 2:0 durch. Damit geht Reith fix als Tabellenführer der 1. Klasse Ost in die Winterpause, aber am 11. November 2023 ab 14:14 Uhr steht noch der große Schlager zwischen Reith und Ellmau an. Ellmau kann mit einem Dreier Reith noch bis auf einen Punkt nahe kommen.

Rote Karte für Mayrhofen, aber enger Fight gegen Reith

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Die ersten dreißig Minuten waren ein offener Schlagabtausch. Nach einem klaren Foul an Christoph Pletzer im Strafraum konnten wir durch Abdulkadir Tokat vom Punkt mit 1:0 in Führung gehen. Nach dem Tor konnten wir die Partie immer mehr kontrollieren. Und gingen mit der knappen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten wir das Spiel. In der 56. Minute bricht Christoph Pletzer zum wiederholten Male durch und kann nur durch ein Foul gestoppt werden. Dir Rote Karte für Mayrhofen spielte uns natürlich in die Karten, war aber für den Schiedsrichter, der an diesem Abend eine gute Leistung bot, unausweichlich. Mit dem anschließenden Strafstoß hatten wir die Vorentscheidung am Fuß, konnten ihn aber leider nicht verwerten. So dauerte es bis zur 87. Minute, bis wir durch eine Energieleistung von Burak Demir das Spiel endgültig entscheiden konnten.

Großen Respekt an meine Mannschaft. Heute hat man gesehen, dass sie nicht nur Fußball spielen können, sondern auch kämpfen und zusammenhalten.

Hervorzuheben ist die gesamte Abwehr (Pendl, Harmanci, Aksu und Ay), die nach den ersten dreißig Minuten gefühlt keinen Torschuss des Gegners mehr zuließ. Pletzer und Liška, die unermüdlich neunzig Minuten rackerten und für die Mannschaft kämpften. Auch Tokat, der durch ein Wechselbad der Gefühle ging. Nach dem Tor mit dem zweiten Elfmeter die Entscheidung am Fuß, steckte er den Kopf nicht in den Sand, sondern haute sich von Minute zu Minute mehr in die Partie. Großes Kompliment an meine Mannschaft und Gratulation zum Winterkönig!“

Weiße Grüße vom Winter und Kantersieg von Ellmau gegen Thiersee II

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Winterliche Bedingungen in Ellmau, vormittags wurde der Platz noch per Schaufel vom Schnee befreit. Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und gingen durch Matthias Gugglberger früh in Führung. Wir hatten danach bei einem Konter der Thierseer allerdings etwas Glück. Bis zur Halbzeit erspielten wir uns eine komfortable 3:0 Führung, die wir in Halbzeit zwei auf 6:0 erhöhten. Thiersee spielte mit vielen langen Bällen, auf die wir uns gut einstellen konnten. Meine Mannschaft tat sich im gekonnten Kombinationsfußball etwas schwer aufgrund der tiefen und rutschigen Platzverhältnisse. Die weiteren Tore erzielten Christoph Lechner, Belmin Majetic (2) und fabian Hussl bei einem Eigentor der Gäste.

Pauschallob für mein Team, elf Spiele ungeschlagen - jetzt steht noch der Kracher in Reith am Programm. Wir sind bestens gerüstet und fahren mit breiter Brust zum Tabellenführer und wollen dort unsere Serie ausbauen."

Beste Spieler Ellmau: Belmin Majetic, David Eppensteiner, Daniel Widschwenter

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.