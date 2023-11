Unglaubliche Aufholjagd von Ellmau im Schlagerspiel in Reith

Details Montag, 13. November 2023 15:17

Die letzten vier Partien der Hinrunde der 1. Klasse Ost wurden am zweiten Novemberwochenende ausgetragen. Der Fokus war natürlich vor allem auf das absolute Spitzenspiel zwischen dem FC Team Höfinger Reith und dem SC Fabels Ellmau gerichtet. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Mit einer 3:0 und einer 4:1 Führung sah eigentlich Reith schon wie der sichere Sieger aus. Aber eine Gewaltleistung im Finish bescherte Ellmau dann mit einem 4:4 doch noch einen Punkt. Reith beendet damit die Hinrunde als Herbstmeister vier Punkte vor Hochfilzen und Ellmau, drei weitere Punkte zurück Kirchbichl II, die die letzte Partie 2023 in Thiersee 4:0 gewannen.

Ich kann meinen Stolz nicht in Worte fassen!

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Absolut Irres Auswärtsspiel in Reith. Wir waren über 60 Minuten klar die schlechtere Mannschaft. Reith hat uns gezeigt, warum sie zurecht Herbstmeister sind. Gratulation an dieser Stelle. Zur Halbzeit lagen wir bereits 2:0 zurück und gleich nach Wiederbeginn fingen wir uns das 3:0 ein. Die Torschützen für Reith waren Robert Dukic, Abdulkadir Tokat und Christoph Pletzer.

Meine Mannschaft steckte nie auf, ging an die Leistungsgrenze und konnte sich wieder heranspielen. Stefan Heel gelingt das 1:3 in der 51. Minute, aber Reith zieht durch Adam Liska auf 4:1 davon. Doppelpack in der 76. und 80. Minute von unserer Mannschaft durch Dominik Haselsberger und Mahir Iftic. Als wir das 4:4 in Minute 95 durch Belmin Majetic erzielten, konnte uns keiner mehr halten. Was für eine Leistung meines Teams. Ich kann meinen Stolz nicht in Worte fassen, was wir ab Minute siebzig auf den Platz brachten, war einfach unglaublich. Nach 3:0 und 4:1 so zurückzukommen ist einfach unglaublich. Ich bin so stolz auf diese Truppe, zwölf Spiele ungeschlagen, beim Topteam der Liga so einen Rückstand aufzuholen, das verdient höchsten Respekt. Pauschallob an diese Truppe, ihr habt es euch verdient!“

